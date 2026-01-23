El PSOE critica la gestión del Bipartito: "A cidade quédalle grande a este goberno"

El Partido Socialista criticó este viernes la gestión del gobierno local en un desayuno informativo en el que repasó los principales problemas de la capital gallega e hizo balance de su labor de oposición. "A este goberno liderado pola señora [Goretti] Sanmartín, a cidade quédalle grande", manifestó el secretario general del PSOE, Aitor Bouza, en un encuentro en el que compareció junto a los ediles del grupo municipal, Sindo Guinarte y Marta Abal.

Bouza llegó a la conclusión de que Santiago está "en claro retroceso" tras realizar un análisis "dos problemas que lle preocupan á cidadanía". Así, señaló que la ciudad está "moito máis sucia do que debería estar", lo que provoca "sensación de absoluta deixadez". En materia de transporte, lamentó los retrasos, la falta de información fiable y el estado de la flota de autobuses, además de que los taxis son "difíciles de encontrar".

También señaló como un "problema grave" la falta de vivienda a precios asequibles, censuró que los trámites se "eternizan" para abrir negocios o realizar obras y reclamó una programación cultural "para todos os públicos" con mayor aprovechamiento de los espacios disponibles. En definitiva, aseguró que la ciudad "non está sendo atendida como merece".

Decisiones "de costas á cidadanía"

Por su parte, Marta Abal, enfatizó que la alcaldesa toma decisiones "de costas á cidadanía", mientras que el grupo municipal socialista ha estado en los últimos meses "a pé de rúa, escoitando e coñecendo de primeira man as necesidades reais de Santiago". Así, afirmó que de ese contacto surgen las propuestas defendidas por la formación en diferentes cuestiones: "O que propoñemos non nace dos despachos, nace da rúa".

Abal censuró que en materia de vivienda "non houbo nin un só avance" por parte de Raxoi. Los socialistas defienden poner en marcha un programa de vivienda vacía y un banco público de alquiler porque este problema "necesita solucións tamén a curto prazo". Además, criticó la "perda de dinamismo" económico y reclamó el desarrollo de suelo industrial, además de desgranar otras propuestas en sobre movilidad, seguridad, parques infantiles, equipamientos deportivos o accesibilidad.

La concelleira destacó que las iniciativas del PSOE son "propostas ambiciosas, pero tamén realizables, que nacen da rúa e que buscan mellorar a vida da xente". Abal aseveró que en 2026 seguirán trabajando en esta línea para "situar de novo Santiago á altura do que merece".

Guinarte reclama "atender o básico"

Sindo Guinarte sintetizó estas intervenciones poniendo el acento en la importancia de "atender o básico". Por ejemplo, en cuanto a la limpieza defendió que "non fan falta anuncios, o que fai falta é que o que está contratado se faga funcionar".

El portavoz municipal también abogó por abordar a vivienda "como unha prioridade" porque "vivir en Santiago non pode ser un privilexio". También pidió agilizar la gestión administrativa, activar el sector empresarial, apostar por un turismo sostenible y de valor añadido, y apoyar al comercio local. Del mismo modo, Guinarte remarcó que en el pasado "non se discutía que a mellor oferta cultural de Galicia estaba en Santiago, e agora está en evidente discusión".

Los socialistas no quisieron desvelar cuáles son los asuntos que priorizan en la negociación con el gobierno local sobre los presupuestos e indicaron que la próxima semana darán a conocer su postura. Tampoco dieron pistas sobre su candidatura a las próximas elecciones municipales y, ante la posibilidad de que los ediles no adscritos presenten lista propia tras ser expulsados de las filas del PSOE, Guinarte expresó que "non nos preocupa".