¿Llueve en Santiago? Estos cuatro bares con juegos de mesa son perfectos para pasar la tarde con amigos

El invierno en Santiago es duro. Los continuos temporales de viento y lluvia que azotan el municipio les quitan a muchos las ganas de salir, especialmente por la perspectiva de tener que pelearse con el paraguas.

La ciudad, sin embargo, ofrece varias opciones para disfrutar incluso aunque no acompañe el tiempo. Visitar los museos santiagueses -como el Centro Gaiás y el de Historia Natural-, o explorar la magnífica Catedral de Santiago son planes a cubierto que conviene tener en cuenta cuando aprieta el frío, pero, si lo que se desea es mantener una conversación animada, las cafeterías siguen siendo las grandes vencedoras.

En los últimos tiempos, en Santiago se ha puesta de moda un tipo de local que combina lo mejor de las cafeterías con la diversión más clásica. Hablamos de los bares con juegos de mesa -o gaming bars si disponen de videojuegos-, en los que la clientela puede disfrutar de una tarde de diversión al resguardo de las borrascas.

Así son los locales con juegos de mesa más populares de Santiago

Aunque estas emblemáticas cafeterías se reparten entre el casco histórico y las afueras, todas tienen algo en común: muchos juegos de mesa en los que refugiarse y gozar de una diversión más analógica.

La oferta es variada, desde billares hasta tableros de ajedrez y noches de Trivial, sin olvidar grandes clásicos como el Monopoly. Los ambientes también son diversos, con rincones tranquilos y locales donde el rock es el que manda.

The Big Bar Theory, el bar "más friki"

El nombre de este local -una clara referencia a la serie The Big Bang Theory- no deja lugar a dudas. Además de figuras de Star Wars y una zona de merchandising con tazas y camisetas de distintos animes, este establecimiento de la Rúa de Noia tiene joyas como el Catán, ajedreces temáticos y máquinas recreativas retro.

Este "bar de temática friki", como se define a sí mismo, tiene propuestas para todos los públicos. En sus estanterías, en las que también hay libros, conviven el Monopoly de Peppa Pig con el Risk, el Cluedo y Mars Attacks, así como un gran futbolín que domina el espacio junto a las mesas.

Pero poder echar una partida no es lo único que convence al público de este bar de Santiago. Los clientes destacan la decoración, con referencias a Marvel, Dragon Ball o Los Simpson, y la carta, con combinados como los 4 Fantásticos y una divertida hamburguesa de pan negro conocida como la Darth Vader.

El Momo, un icono santiagués

Es difícil ir a Santiago y no oír hablar del Momo, casi un lugar de culto entre los universitarios. Y no es para menos, ya que puede está en el número 23 de la Rúa da Virxe da Cerca desde 1984.

Este histórico local es uno de los pubs con juegos favoritos de los santiagueses. Siempre hay alguien que se anima a jugar a los dardos, el billar o el futbolín y, como dice una visitante, no falta "un cuenco de palomitas en la mesa".

El Momo también es especialmente adecuado en los días de lluvia por uno de sus rincones más especiales: una terraza escondida en pleno centro histórico, con vistas a Belvís y un colorido techo con vidrieras. Como explica el propio establecimiento "si crees que lo importante está en el interior, es porque no viste el jardín".

Ávalon, el mejor para los rockeros

No hay que salir del centro para encontrar otro sitio en Santiago donde jugar a juegos de mesa. El número 34 de la Rúa Das Casa Reais es otro bastión frente al mal tiempo, sobre todo para los amantes de la música rock.

El local presume de infinidad de juegos de mesa y de una diana electrónica en la que los más atrevidos se lanzan a afinar su puntería. La edad no importa: jóvenes y mayores se reúnen por las noches para disfrutar del ambiente o de alguna de sus sesiones organizadas de Trivial y Catán.

Café Bar Crecho, tradición y tranquilidad

Apartado, clásico y más pausado. Eso es lo que buscan los vecinos que se acercan al bar Crecho, una cafetería tradicional ubicada en el barrio de Castiñeiriño.

Al estar apartada de las zonas más turísticas, este rincón ofrece más paz e intimidad que los bares más masificados. A él acuden sobre todo los locales, ya sea para disfrutar con sus juegos de mesa o para seguir los partidos deportivos.

Aunque no es especialmente grande, sí es adecuado para pasar la tarde con un pequeño grupo de amistades. La perspectiva de disfrutar de su café y desempolvar alguna baraja de cartas es, para muchos, una buena alternativa a la clásica tarde de Netflix y manta en los días de tormenta.