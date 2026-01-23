Una trapera por las calles de Santiago: Queen Rendi anuncia un concierto para presentar "Zorra Despiadada"

Hay una trapera y rapera por las calles de Santiago, se llama Queen Rendi y anuncia que dará un próximo concierto en la capital galleha para presentar un disco titulado "Zorra Despiadada".

Será el viernes 20 de febrero en el pub Riquela Club, a las 20:30 horas, cita con entradas en oferta en su web a 7 euros, con venta anticipada a 10 euros y a 13 en taquilla, show especial para esta manchega afincada en Compostela. Entre los 15 temas de ese álbumse incluyen 4 en gallego.

Gira por Galicia y fuera

Además de actuar en Santiago, Queen Rendi lo hará el 7 de marzo en Vigo (sala Doppler), dentro de una gira que también pasará por Ilescas (Toledo, el 28 de febrero: El Agujero de Wally) y Valladolid (21 de marzo).

Grabó el video de un tema llamado "Prueba este", a medias con Lsuco, en el interior del pub A Reixa con la cámara en manos de Izan Mínguez González bajo la dirección de Alexia Piñeiro en base a un tema producido por Llou Beats Llou Beats con mezcla de Alan Bi Rush en GRJ Records. Un montaje publicado en Youtube hace nueve meses.

Por Compostela

Y hablando de colaboraciones y Compostela, Queen Rendi lanzó a finales del pasado mes de noviembre de 2025 un clip en su canal de TikTok donde aparece por calles de la Zona Vieja, rapeando por las inmediaciones del Mercado de Abastos, entonando junto a High Paw una canción titulada "Coa Miña Equipa", parte del citado disco y corte que ella define como mezcla de rap y reggae, track que frasean con mucho flow.

Inicios y apoyo del compostelano DJ Mil

Su debut comenzó en 2022, con un single llamado "Chillin" publicado en 2022, pero su trayectoria musical empezó antes. Formó parte como vocalista del grupo de rap metal L Suite F, con el que publicó el disco "Diamantes Brutos" bajo el sello PSM Music. Luego se mudó desde su entorno manchego y madrileño hasta Galicia, e inició un proyecto en solitario bajo el nombre Rendi Nue y, y tras un parón retomó su camino hace cuatro años para crecer como Queen Rendi. Ella asegura en su site que llegó a Galicia gracias al compostelano DJ Mil.

El estilo de Queen Rendi se mueve dentro del emergente mundo de la urbana, escena ya casi saturada y donde ella busca su hueco combinando rap, trap, dancehall, reguetón y otros palos cercanos, que se dan la mano a su manera.