Unha app para descubrir o ecosistema científico de Santiago
Inxenius foi elaborada por mozos de entre 16 e 30 anos que participaron no último obradoiro de emprego do Concello e a Xunta
Dispoñible xa en IOS e Android, Compostela conta cunha nova app que permite descubrir o ecosistema investigador e científico da cidade. Inxenius é froito do traballo do obradoiro de emprego Genius, que no último ano permitiu que 16 mozos e mozas menores de 30 anos se formaran nas especialidades de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web e produtos audiovisuais multimedia interactivos.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, clausurou onte o obradoiro. Durante o acto agradeceu o traballo das persoas participantes «que nos permite reivindicar esa Compostela que ás veces pasa máis desapercibida, que é a da ciencia, a da diversidade económica e a da Universidade da que nos sentimos profundamente orgullosas». A tenenta de alcaldesa mostrou tamén o seu desexo de que o obradoiro «permitira que os mozos e mozas participantes abriran novas fiestras no mercado laboral, nun ámbito de enorme proxección como é o das tecnoloxías da realidade aumentada».
Outros obradoiros de emprego
Por último, a concelleira puxo en valor a colaboración entre a Xunta e o Concello nos diferentes obradoiros de emprego «que nos teñen permitido desenvolver outras interesantes APPs, pero tamén recuperar espazos verdes para a veciñanza como o Banquete de Conxo, o parque do Berce do Sar ou o Sesteadoiro do Pedroso». Na mesma liña pronunciouse o director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración, Juan José Couce, que participou tamén na clausura do obradoiro e a entrega de diplomas.
A app Inxenius é de descarga gratuíta e pretende visibilizar o talento investigador local e fortalecer o papel de Santiago como polo de atracción de talento, poñendo o foco na Universidade de Santiago e nos seus institutos e centros singulares de investigación. A aplicación invita ás persoas usuarias a descubrir o ecosistema científico gracias a un acompañante virtual que vai mostrando os centros históricos, os institutos de investigación e os centros singulares da Universidade de Santiago.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla