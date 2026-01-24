El adiós definitivo de la Sala Malatesta tras cuarenta años de historia en Santiago

"Onte entregamos as chaves da Malatesta e non podemos marchar sen mencionar a dúas partes importantes deste proxecto". Con estas palabras, el emblemático local situado en la rúa de San Lourenzo se despide de Santiago tras cuarenta años en activo.

En un último post compartido este pasado jueves en redes sociales agradecen, por un lado, a los propietarios del inmueble, con los que siempre pudieron dialogar "e facernos entender cos problemas que foron xurdindo"; y, por otro, a todo el equipo de Mahou, "que sempre estiveron detrás apostando pola Malatesta e apoiando inmensamente".

De cierre en cierre

La Sala Malatesta anunciaba su cierre definitivo a mediados del pasado mes de diciembre, luego de un 2025 marcado por grandes altibajos. A través de una publicación en sus redes, hicieron una cronología de todo lo sucedido durante el año pasado que, según indicaron, puede resumirse en una "persecución impulsada e avalada polo concello de Compostela".

A este respecto, cabe recordar que la sala estuvo cerrada durante nueve meses para cumplir la última sanción de Raxoi. Una vez cumplida, la sala anunció su reapertura al concello, que les respondió haciéndoles pagar una tasa de 980 euros y a presentar el seguro de responsabilidad civil.

Luego de hacerlo, la Malatesta reabrió y, a los diez días, volvieron a recibir otra orden de cierre por haber cambiado de actividade. "O caso é que iso non é verdade, pois nunca cancelamos nin cancelaron a nosa licenza", lamentaban. Ante la falta de respuesta al recurso presentado, la sala decidió entonces poner fin a su proyecto.

"Aquí tedes o fin de ano da Malatesta. No ano 1985 concedeuse a primeira licencia para este uso neste espazo, 40 anos que remataron neste 2025", se despiden, para añadir, que "as cidades non morren, as cidades mátanse. Grazas Compostela".