Susto en la tarde-noche de este sábado en pleno corazón del Ensanche compostelano, donde los vecinos de Alfredo Brañas alertaron a lo servicios de emergencias por un incendio declarado dentro de un edificio. En concreto, se trata de la escalera A del tercer piso del número 6 de la céntrica calle de Santiago, justo el lugar donde la Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame lleva tiempo denunciando la existencia de un 'narcopiso' donde se vende droga y se generan conflictos.

Precisamente uno de estos sería el que habría desencadenado el fuego, según el relato del propio colectivo en base a los testigos. Vecinos del inmueble apuntan a un hombre que acudía al piso y, al no abrirle la puerta o por algún otro desencuentro, habría prendido fuego en el exterior.

El aviso se dio pasadas las nueve de la noche y hasta el lugar se desplazaron los bomberos y las policías Local y Nacional, que cortaron la calle. En aproximadamente una hora, el fuego estaba controlado, sin que trascendiera todavía la magnitud de los daños o si había o no alguna persona herida, aunque en principio se descarta.

Fuentes de los Bomberos de Santiago consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que el incendio se inició en la alfombrilla del piso, que pronto acabó pasando a la puerta de entrada. El incendio, que afectó a una superficie de unos 40x30 cms y provocó una gran humareda, fue sofocado sin problemas.

Alarma en el Ensanche por un incendio en el 'narcopiso' de Alfredo Brañas / Cedido

"Algún día puede ser más grave"

Desde la asociación Raigame sospechan que, tras la presión vecinal contra el 'narcopiso', sus inquilinos intentan "pasar más desapercibidos" ahora que se visibiliza la problemática. Por esa razón, quizás no abrieron la puerta a esta persona que podría acudir a comprar droga, siempre según la versión vecinal. "Entonces, prendió fuego a propósito", relatan.

El problema con esta vivienda "viene de muy atrás", igual que otros 'narcopisos' que denuncian en el Ensanche. Ahora, el colectivo Raigame trata de conseguir, a través del Consello de Relacións Veciñais, que se adopte alguna medida a nivel de ciudad contra este tipo de pisos, ya que "de lo contrario lo único que se consigue es que se cambien de sitio: cierran uno y se van a otro", denuncia el presidente de Raigame. De hecho, ya constata nuevas denuncias en zonas como Fernando III el Santo o República Argentina, además de los conocidos de Alfredo Brañas y Santiago de Chile, los dos que centran ahora la presión de los vecinos, que incluso iniciaron una recogida de firmas.

"Hoy fue un incendio que no pasó a mayores, pero el día de mañana puede ser algo más grave", lamentan los vecinos.