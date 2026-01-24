Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As claves dos non adscritos para negociar os orzamentos

Esixen ao goberno local que dea conta no pleno da execución dos acordos suscritos até agora

Os concelleiros non adscritos Mercedes Rosón e Gonzalo Muíños

Os concelleiros non adscritos Mercedes Rosón e Gonzalo Muíños / CEDIDA

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Os concelleiros non adscritos Gonzalo Muíños e Mercedes Rosón compareceron este venres en rolda de prensa para comunicar a súa intención de levar ao pleno de xaneiro unha serie de puntos destinados a que o goberno local dea conta do estado de cumprimento dos acordos de orzamentos que no que vai de lexislatura contaron co apoio dos edís non adscritos.

Muíños e Rosón aseguraron que o grupo quere a partir de aí comezar a negociación para os orzamentos de 2026 pero Muíños tamén criticou que a pesar de teren «toda a disposición para negociar, é difícil xustificar que o primeiro borrador de orzamentos chegue en xaneiro». E lembrou a actitude da alcaldesa, Goretti Sanmartín, cando era membro da oposición e solicitaba o documento «en agosto ou setembro» (a lexislación indica que o borrador se debe presentar no mes de outubro).

Logo de recordar que a súa «liña vermella» na negociación é «a instalación de radares con fins recadatorios», os non adscritos enumeraron algúns dos temas sobre os que queren rendición de contas, entre eles, a constitución da empresa municipal de vivenda, a «execución real dos investimentos comprometidos para o rural». Lembran que o Pacto polo Rural comprometía que o 1,5% do orzamento fora destinado a actuacións nas parroquias de Santiago, algo contemplado nas contas do 2025 pero que, agora, reclaman coñecer o seu alcance real. Critican que nas reunións mantidas ata agora co executivo de Sanmartín pediron un avance da liquidación dos orzamentos neste sentido pero “aínda a día de hoxe, non nola facilitaron”.

Levarán a pleno tamén a licitación para crear o complexo deportivo de Santa Marta ou a xestión do ciclo integral da auga.

En materia de infraestruturas pedirán contas polo retraso na licitación das obras da Casa das Persoas Maiores, e recordan que o anterior goberno local conseguira a cesión por 25 anos do antigo local da Seguridade Social en San Pedro de Mezonzo: “unha cesión que xa minguou a 22 anos polos tres que o goberno local leva consumidos para licitar as súas obras”.

As claves dos non adscritos para negociar os orzamentos

