Buscan figurantes en Galicia para una «serie de época» que se rodará muy pronto en Santiago: estas son las habilidades que necesitan

Galicia es, sin duda, un gran escenario de película. Prueba de ello, a lo largo del pasado 2025, la comunidad gallega se ha convertido en un protagonista más de numerosas producciones audiovisuales. Filmes como Me has robado el corazón o series como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer), Punto Nemo (Prime Video) y la exitosa Animal (Netflix), fenómeno mundial grabado en Santiago y sus alrededores protagonizado por el compostelano Luis Zahera, son solo algunos ejemplos.

Una tendencia al alza, la de rodar en Galicia, que no parece que se vaya a detener durante las próximas semanas, y es que la empresa JP Castings está buscando figurantes en Galicia para lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente».

De momento, muy pocos detalles han trascendido de este proyecto. Tan solo que se trata de «una gran producción de época que ya prepara la productora gallega Vaca Films» y que todo apunta a que verá la luz en la plataforma de streaming Netflix bajo el título de Lobo, un proyecto que ha recibido ayudas de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), para la realización de rodajes audiovisuales en la comunidad gallega. Unas grabaciones que tendrán lugar «muy pronto» en puntos como Santiago —donde parece que rodarán el próximo lunes en el entorno de la Catedral—, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Ribadavia, O Courel y Celanova.

Precisamente, es en este último punto, Celanova, donde el nuevo proyecto de Vaca Films necesita figurantes para, en principio, el próximo 17 de febrero.

En concreto, se buscan personas «que practiquen artes marciales, parkour, stunts, lucha escénica e, incluso, rugby». Además, deberán ser «residentes en Galicia sin pelo rapado o degradado» y que tampoco cuenten con «tatuajes en cuello o cara» para realizar escenas que, a diferencia de lo que pueda parecer en un primer momento, «no serán peligrosas». Aquellos que quieran participar tendrán que rellenar un formulario ya disponible en las redes sociales de JP Castings.

Esta no es la primera vez que buscan figurantes para esta «nueva serie de época». Hace apenas unos días se buscaban personas «que sepan hacer atillos, llevar cesto en la cabeza, cortar leña, desplumar o despellejar animales y desgranar maíz», así como «participar en la matanza del cerdo». También «bebés de entre cuatro y nueve meses» y, el pasado mes de diciembre, se preguntaba por personas «de entre 30 y 90 años sin necesidad de tener experiencia previa», con especial «interés» en personas que tuviesen «ausencias dentales», personas «invidentes» y «gente mayor», además de «rostros tanto naturales como singulares».