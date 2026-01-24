La compañía Campi vuelve a Santiago este sábado: «Ojalá llenemos con esta obra como hicimos con la anterior»

La compañía leridana Campi vuelve a Santiago este sábado como parte de del ciclo Tropa C, que impulsa el Concello. Actúan en el Teatro Principal (18 horas) con un montaje para mayores de 6 años llamado Matres (3 euros).

Premios

Tras ganar el premio a la Mejor Autoría en la feria Fetén de Gijón y el galardón Mensaje para la Humanidad del Festival de Artes Escénicas para la Infancia en La Rinconada, Sevilla, charlamos con la actriz y cofundadora, Cristina García. Destaca la valentía de un espectáculo de máscaras que habla de pérdidas y superación.

-Es una obra osada, trata un tema atípico para el público infantil... pero parece que la apuesta gusta y suma galardones.

Se basa en la historia de la infancia de uno de los intérpretes que está en el escenario, Jordi. El argumento trata de como en la vida, a veces, siendo niño, tienes que convivir con la enfermedad en casa si tu madre está enferma e incluso convivir con la muerte, es decir, se habla de como actúa el mundo cuando hay niños alrededor de un tema como la muerte. Y lo que parece, de inicio, un espectáculo que podría ser triste, en realidad es un retrato muy vitalista sobre algo que forma parte de la vida de modo natural. El montaje habla de los vínculos, de quien te cuida, y la obra es una oda a esas mujeres de la vida del protagonista, pero, en realidad, es una oda a todas las mujeres que hacen de madre...

¿Tiene un punto de historia de superación?

Exacto. Es una historia realista y el tono es realista. Procuramos hablar con naturalidad a los niños sobre esa temática de la que a veces se huye un poco por cierto miedo a enfrentarla de forma natural, y lo hacemos con ciertos puntos de humor y de fantasía, como un elemento más literario.

Escena de 'Matres', de la compañía catalana Campi, que llega a Santiago. / Cedida

Pantallas versus teatro

Campi es una compañía fundada en 2009. Entonces era más fácil lograr la atención del público infantil.

Sí. Antes, socialmente se consumía mucho más teatro y ahora los niños y niñas están mucho más acostumbrados a ver pantalla y se relacionan menos con el teatro, pero eso también lo hace más excepcional y aunque se les tiene que explicar un poco más porque están acostumbrados a que... 'Yo hablo y en la pantalla pasa lo mismo y no afecta que yo pueda hablar o hacer cosas', en el teatro sí. Eso hace que el teatro les parezca algo muy único que tiene un poder de conexión muy muy grande, o eso es lo que nos encontramos. Hay menos público porque la pantalla lo acapara todo y para el público que viene es una cosa muy excepcional asistir a algo que se parece a una película y verlo ahí en carne y hueso se convierte en algo muy especial... Creo que no somos conscientes del poder que tiene el teatro, de que es una resistencia. Este espectáculo dura unos 75 minutos, cuando las obras infantiles suelen ser más cortas, pero todo el mundo nos dice que se le pasa el tiempo volando y sin necesidad de ponerlo a velocidad de 1,5 como hacen ahora con los vídeos.

Esta obra supone el regreso a Santiago justo un año después de la anterior visita ...

Sí, nuestra anterior función fue por estas fechas, en la sala Mozart del Auditorio de Galicia, y llenamos, así que el recuerdo que tenemos es muy bueno. Ojalá la acogida de Matres sea la misma que nos dio el público de Santiago con el anterior montaje y llenemos el Principal el sábado.