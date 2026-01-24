El compostelano que celebra sus 102 años con un buen cocido: «Me gusta tomar dos copitas de vino con la comida»

José Barreiro Veiga, vecino de O Castiñeiriño, en Santiago, celebró este viernes su 102 cumpleaños y lo hizo, rodeado de familiares y amigos, «tomando un buen cocido» en el restaurante Peteiros e Espiñas, en Cacheiras (Teo). «No me imaginaba vivir tantos años, pero ya que hemos llegado hasta aquí, ahora aspiro, al menos, a vivir un año más», comparte con EL CORREO GALLEGO en el marco de una celebración muy especial en la que no faltaron la tarta y las velas. No obstante, la fiesta de cumpleaños tendrá continuidad este domingo con la familia al completo.

Nacido el 23 enero de 1924 en Santiago, sus primeros años de vida se sitúan en el barrio de Guadalupe, aunque desde que se casó –su mujer falleció en 2023, a los 92 años– siempre ha vivido en O Castiñeiriño. A este barrio de la ciudad, destaca entre risas, «solo le queda el nombre». «Ahora hay edificios, edificios y más edificios», describe para incidir en lo mucho que ha cambiado la zona, lo cual le sirve de enganche para recordar los «cuatro kilómetros» que caminaba casi a diario para ir a trabajar a Fundiciones Franco, cuya fábrica estaba situada en el Carme de Abaixo. «He trabajado casi 40 años en Fundiciones Franco, fue el alma de mi vida», relata José, quien incide en que «antes el tiempo era oro».

«Me encantaba cosechar patatas, tomates...»

«No tenía un momento de descanso, salía de trabajar y me iba a la finca. Me encantaba plantar patatas, tomates, pimientos, cebollas...», señala con añoranza, la misma que transmite cuando destaca que los amigos de su generación «ya se han ido todos». «Me quedan algunos que ahora tienen 80 años», indica con una lucidez admirable a sus 102 años, una edad, subraya, que no le impide comer de todo. «Me gusta salir para ir a tomar un buen pulpo o un caldo», afirma este vecino de Santiago que en el invierno de 2023, a solo dos meses de convertirse en centenario, fue protagonista en el programa Land Rober de la Televisión de Galicia, donde se ganó al público con su sentido del humor.

Además, entre sus aficiones, cita el popular juego de a chave, y como muestra de ello en su álbum de fotos asoman varias imágenes suyas portando algunos de los trofeos que logró en los diferentes campeonatos que participó en la capital gallega.

Y preguntado sobre su día día, señala que le gusta seguir bajando a la huerta, aunque ahora ya no es él el que tiene «bajo control» los trabajos en la finca; ver, tras una buena siesta, una película de Paco Martínez Soria o de Cantinflas; o tomar «dos copitas de vino con la comida».