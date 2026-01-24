Contactos para explorar un posible acuerdo en la causa del crimen del carnicero de la Praza de Abastos
Las defensas de los acusados y la Fiscalía han entablado contactos en las últimas semanas, según ha podido saber este periódico, para explorar una posible propuesta de acuerdo en la causa por la muerte del carnicero compostelano Antonio Costa Martínez. Esa opción también estaría sobre la mesa de la acusación particular, aunque por el momento no habría ninguna decisión adoptada ni pacto cerrado entre las partes.
Fase incipiente
Las conversaciones, añaden las fuentes, se encontrarían todavía en una fase incipiente y no se ha concretado ningún planteamiento formal ante el órgano judicial. Las partes continúan preparando el escenario del juicio mientras se mantienen abiertas esas vías de entendimiento, sin que por ahora se haya producido ningún pronunciamiento oficial al respecto.
De prosperar ese acercamiento, el eventual acuerdo podría evitar la celebración del juicio con jurado que comienza el lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, si bien el procedimiento sigue adelante y el calendario judicial se mantiene, por el momento, sin cambios.
