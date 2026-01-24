Apuesta por la oncología de precisión de la mano de la excelencia científica

Situar a Galicia a la vanguardia en la oncología de precisión y hacerlo apoyándose en la excelencia de los diferentes grupos de investigación con los que cuenta, es uno de los objetivos que se plantea la Xunta y que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvió a destacar ayer en la inauguración del XI Simposio de Biopsia Líquida que se celebra estos días en Santiago.

Acompañado por el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, y por el gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio, el titular de Sanidade inauguró un encuentro que reúne a más de trescientos expertos a nivel internacional en el ámbito de la biopsia líquida, y al frente del que se encuentran Rafael López y Laura Muinelo.

Marcar la diferencia frente al cáncer

Aseguró ante los asistentes que Galicia avanza a paso firme gracias al talento y capacidad de sus profesionales, cristalizado en equipos de excelencia como el Grupo de Oncología Médica Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) que lidera Rafael López, y del que dijo está marcando la diferencia en la lucha contra el cáncer.

Un esfuerzo investigador que desde el Ejecutivo autonómico se complementa con proyectos estratégicos y pioneros como el Centro de Protonterapia de Galicia, que situará a la comunidad como la primera de España en ofrecer este tratamiento en la sanidad pública.

Cribados poblacionales

Caamaño hizo hincapié en la apuesta por la prevención y la detección precoz con la extensión de los cribados poblacionales y, como oncólogo, subrayó la importancia de la investigación traslacional, puesto que se traduce en avances reales para los pacientes, aportando diagnósticos cada vez más precisos, tratamientos menos invasivos y decisiones mejor fundamentadas.

Consideró que la biopsia líquida representa un auténtico hito y un desafío para el sistema y para los profesionales.