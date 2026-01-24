La Policía recibe al menos dos denuncias por la estafa que suplanta la identidad de la USC

La Policía Nacional alertó este sábado sobre un fraude mediante 'phishing' en el que se suplanta la identidad de la USC reclamando mediante un mensaje de correo electrónico un supuesto pago pendiente de 550 euros. Varios estudiantes dieron la voz de alarma hace unos días a través de las redes sociales y poniendo la situación en conocimiento de la universidad.

Según ha podido saber este diario, la Policía ha recibido al menos dos denuncias en las que se constataba el mismo modus operandi por parte de los ciberestafadores. De este modo, corroboran que a través del envío masivo de correos electrónicos dirigidos estuadiantes de la Universidad, y suplantando su identidad, reclaman un pago pendiente de 550 euros relacionado con el abono de la matrícula, aportando para ello un número de cuenta en el que se debe ingresar urgentemente la cantidad solicitada, remitiendo un comprobante de pago.

El mensaje en cuestión, compartido por varias personas que lo han recibido en su bandeja de entrada, empieza así: "Hola. Hoy vence su pago. Asegúrese de que su pago de 550 euros se procese con prontitud para evitar posibles interrupciones en su cuenta".

Trabajo conjunto y medidas preventivas

Desde la detección de estafa, por parte de la Policía Nacional, la Universidad de Santiago de Compostela y la entidad bancaria involucrada -ING-, se ha iniciado una línea de trabajo conjunta para neutralizar esta campaña delictiva que utiliza el nombre de la USC y lograr la identificación y detención de los ciberestafadores. Antes, la USC ya había advertido por correo electrónico a todo el estudiantado.

"Igualmente, esta sinergia se configura imprescindible para evitar este tipo de fraudes a través de una mayor concienciación por los usuarios acerca de los riesgos de Internet, agotando la vía de financiación de los cibercriminales", indica la Policía en un comunicado.

Asimismo, la Policía recomienda las siguientes acciones para prevenir el 'phishing': analizar toda notificación recibida tanto por mail, sms o cualquier otro medio, en la que le sea solicitado el pago de dinero; verificar siempre los enlaces antes de abrirlos; desconfiar cuando el mensaje proceda de dominios genéricos; y permanecer alerta ante cualquier petición de dinero o datos personales o bancarios.