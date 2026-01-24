Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística

Nuevo revés para las arcas municipales por el retraso en una obra financiada con fondos europeos. Tras conocerse esta semana que Santiago perderá parte de la ayuda comunitaria por no terminar en plazo todas las actuaciones del proyecto Entre Sar e Sarela, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, desveló ayer que lo mismo sucederá con la plataforma logística. La regidora cifró en casi 250.000 euros el importe de los trabajos pendientes, que no se podrán justificar ante la Unión Europea (UE), y que, por lo tanto, será asumido por el Concello.

En este caso, la alcaldesa explicó que la sociedad estatal Tragsa, a la que el Consorcio de Santiago encomendó las obras, no pudo acabar antes de la fecha límite, el 31 de diciembre de 2025, por problemas de suministro y dificultades en el subsuelo durante la excavación. «Estamos preparando os expedientes para, en canto poidamos, continuar con este proxecto», declaró Sanmartín, que aseguró que «a finais de marzo, en principio, estarán as obras concluídas».

De cumplirse estas previsiones, el retraso será de tres meses. Las estimaciones anteriores pasaban por tener la plataforma operativa en el primer semestre de este año tras haber adjudicado a finales de 2025 la urbanización exterior y haber realizado anteriormente un estudio sobre el modelo de gestión. Este centro logístico está llamado a dar un giro de 180 grados al sistema de reparto de mercancías en el casco histórico, disminuyendo el número de vehículos y reduciendo las emisiones contaminantes.

225.000 euros para compensar la pérdida de Pontepedriña

Sanmartín también se refirió a la pérdida de fondos del proyecto Entre Sar e Sarela, correspondiente a las actuaciones sin terminar en Pontepedriña y a no haber llegado a adjudicar la intervención en el lago del Auditorio y el río Corgo, ahora paralizada a la espera de encontrar una alternartiva para financiarla. La regidora afirmó que en Pontepedriña «o remate da obra non está en cuestión» y cifró en 225.000 euros la cantidad que tendrá que aportar el Concello a mayores por no haber acabado a tiempo. «Os prazos eran moi axustados, tal e como recoñeceu o propio ministerio», subrayó.

Parón en García Lorca para modificar el proyecto

Goretti Sanmartín informó también sobre un parón en la obra de la calle García Lorcapor la necesidad de modificar el proyecto. Los vecinos mostraron su inquietud en las últimas semanas al no haberse retomado los trabajos tras las vacaciones navideñas. La alcaldesa explicó que el motivo es que se ha localizado un problema no detectado con anterioridad, una canalización de fibrocemento correspondiente al alumbrado. Los técnicos municipales estudian ahora por dónde llevar esa canalización, lo que «vai obrigar a parar durante un tempo a obra mentres se tramita o expediente de modificación», indicó Sanmartín.

La regidora anunció además que el próximo lunes se celebrará una reunión en el local de la asociación vecinal con el concelleiro y la dirección de obra para explicar la situación.

Ejecución presupuestaria del 62 %

La alcaldesa ofreció además los datos provisionales sobre la ejecución presupuestaria de 2025, que fue del 62,17 %. En transferencias corrientes, es decir, las subvenciones al tejido social, fue del 85,23 %, mientras que en el capítulo II, con el que se financia el funcionamiento de servicios, se alcanzó el 74,18 % de media, y en inversiones el 24,46 %. «Estamos na media máis alta desde 2020 e para os investimentos, desde 2019 non fora tan alta. De todas as formas, non quero facer unha lectura triunfalista, queremos mellorar estes datos», indicó.