Santiago
Abre o prazo para inscribirse no desfile-concurso do Entroido de Santiago
A contía dos premios aumenta de 14.000 a 16.000 euros en total
O Concello de Santiago acaba de abrir o prazo para inscribirse no desfile-concurso do Entroido. Ata o 30 de xaneiro todas as persoas interesadas poderán presentar a súa inscrición a través da sede electrónica municipal ou por calquera dos medios previstos na normativa vixente.
Entre as novidades deste ano, destaca a suba da contía dos premios, que pasan de 14.000 a 16.000 euros en total. O maior incremento dáse nas comparsas do Concello de Santiago, que por primeira vez equipara os primeiros premios ás que veñen chegadas doutros lugares. O premio á mellor comparsa é de 1.600 euros.
Novos premios
Outra novidade é a creación dun 4ª premio, dotado con 700 euros. Ademais, na categoría de carrozas, a mellor será premiada con 2.000 euros. O mellor disfraz de grupo está dotado con 700 euros e con 300 o individual e o de parella. Tamén é nova este ano a creación dunha categoría para recoñecer os disfraces dos centros de ensino, con 2 premios: un primeiro de 500 euros e un segundo de 300.
Os criterios de valoración do concurso serán apreciados por un xurado e terán en conta deseño, composición, colorido, investigación, orixinalidade e imaxinación, posta en escena, coreografía e harmonía.
Martes 17 ás 17.30 horas
O desfile terá lugar o martes 17 de febreiro e comezará ás 17.30 horas na Avenida de Ferrol, dende onde avanzará polas rúas Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Hórreo e Senra para rematar na avenida de Xoán Carlos I.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI