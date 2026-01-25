El banco giratorio de las 110 herraduras que conquista Galicia a menos de una hora de Santiago

Si hay algo que lo que Galicia puede presumir es de su amplia variedad de miradores: bancos, columpios y hasta puertas se reparten por toda la geografía gallega ofreciendo vistas espectaculares en las que detenerse a disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

A este respecto, hay un mirador muy singular que, a pesar de que que sus orígenes -una iniciativa vecinal ideada por Vicente Pereiras del colectivo Rapa das Bestas de Sabucedo- se remontan a finales del 2024, en los últimos días ha vuelto a resonar con fuerza tras publicarse varios vídeos sobre él en redes sociales.

¿Un banco hecho con herraduras? Y es que una de las grandes peculiaridades del Mirador de Outeiro Grande -situado en Liripio, A Estrada-, es que toda su estructura está hecha con herraduras.

En concreto, 110 herraduras que proceden de caballos peregrinos en el Camino de Santiago. Un diseño que no solo resalta por su originalidad, sino por el homenaje a la tradición ecuestre tan arraigada de la zona.

Situado en lo alto del Monte da Serra a unos 776 metros de altura, junto a él se ha habilitado una bandera de Galicia, un letrero realizado también con herraduras recicladas y un vértice geodésico.

Un banco que permite, sin levantarse, disfrutar de una panorámica 360º en la que se puede apreciar Campo Lameiro, los montes de Forcarei, Cercedo-Cotobade, Moraña, el Pico Sacro, parte de la comarca de Deza y hasta la Ría de Arousa en días despejados.

La competencia por ser el banco más bonito del mundo está muy reñida pero, lo que sí es seguro, es que este tiene la mayor suerte.

Cómo llegar al Mirador de Outeiro Grande

Para llegar al Mirador de Outeiro Grande desde Santiago hay dos alternativas: bien por la EP-7001, que te llevará unos 45 min, o bien por la AP-53, con peajes y una duración estimada de 51 minutos.

Noticias relacionadas

El acceso al mirador es totalmente libre, solo habrá que recorrer un pequeño tramo desde la carretera EP-7001.