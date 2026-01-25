Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
Según los detalles, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11.40 horas y aterrizó a las 13.39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho en Alvedro casi una hora antes
Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este domingo al aeródromo de Santiago debido a las fuertes rachas de viento.
El desvío, registrado por 'Flight Radar' y que también fue compartido por un canal no oficial del aeropuerto coruñés (@aeropuerto_LCG) se produjo al mediodía, cuando la ciudad herculina estaba en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y en alerta roja por temporal costero.
Según los detalles, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11.40 horas y aterrizó a las 13.39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho en Alvedro casi una hora antes, a las 12.50 horas.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI
- La patronal acepta la mediación pero de momento la huelga de buses se mantiene en Santiago