Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos

Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este domingo al aeródromo de Santiago debido a las fuertes rachas de viento.

El desvío, registrado por 'Flight Radar' y que también fue compartido por un canal no oficial del aeropuerto coruñés (@aeropuerto_LCG) se produjo al mediodía, cuando la ciudad herculina estaba en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y en alerta roja por temporal costero.

Noticias relacionadas

Según los detalles, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11.40 horas y aterrizó a las 13.39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho en Alvedro casi una hora antes, a las 12.50 horas.