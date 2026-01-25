Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos

Según los detalles, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11.40 horas y aterrizó a las 13.39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho en Alvedro casi una hora antes

Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos

Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos / @aeropuerto_LCG

El Correo Gallego

Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado este domingo al aeródromo de Santiago debido a las fuertes rachas de viento.

El desvío, registrado por 'Flight Radar' y que también fue compartido por un canal no oficial del aeropuerto coruñés (@aeropuerto_LCG) se produjo al mediodía, cuando la ciudad herculina estaba en alerta amarilla por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y en alerta roja por temporal costero.

Noticias relacionadas

Según los detalles, el avión de Iberia IB457 salió de Madrid a las 11.40 horas y aterrizó a las 13.39 en Lavacolla, cuando debía haberlo hecho en Alvedro casi una hora antes, a las 12.50 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents