Un fumador provoca una falsa alarma de incendio en un hotel sin personal junto a la Catedral de Santiago

Una falsa alarma de incendio movilizó este domingo por la noche a los servicios de emergencia en Santiago. Pasadas las nueve y media, el parque de bomberos recibió un aviso por un supuesto fuego en el hotel Plaza Obradoiro, situado en la avenida de Raxoi, frente a la Catedral, junto al Concello y el pazo de San Xerome. Ante la posibilidad de que hubiera personas en peligro, varias dotaciones se desplazaron de inmediato hasta el establecimiento.

Hasta el lugar también acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, mientras los bomberos inspeccionaban el interior del edificio para localizar el foco del presunto incendio. Sin embargo, tras la revisión, comprobaron que no existía ningún conato de fuego ni humo en las instalaciones, por lo que la situación quedó rápidamente controlada.

Según se confirmó posteriormente, la alarma se activó porque uno de los huéspedes fumó dentro de una habitación, algo expresamente prohibido en el hotel. El establecimiento, que funciona sin personal presencial ni recepción, está conectado de forma automática con los servicios de emergencia, por lo que al saltar el sistema antiincendios se envió directamente la alerta al parque de bomberos, desencadenando la intervención.