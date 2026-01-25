Javi Maneiro y el anhelo de abrir «en Santiago» su nueva etapa tras dejar Heredeiros da Crus

El cantante barbazano Javi Maneiro habla con EL CORREO GALLEGO sobre ‘A miña mellor versión’, single de su nuevo disco en solitario. Tras casi 34 años como vocalista de ahora empieza a trazar otro camino, con renovadas inquietudes... Tras ese valiente paso, junto a Rubén Cores como arreglista y Fran Gude productor, entre otras complicidades, escribe su futuro con nueva banda.

La vida cambia

En el verano de 2022 la vida le dio un palo fuerte a Javi Maneiro, y superado ese problema de salud a nivel vascular (sigue hoy día con lógicos cuidados médicos), retomó su papel como cantante de Heredeiros da Crus pero ha decidido que 2026 sea la ventana por la que colarse para vivir otras aventuras y hacerlo en solitario sin la complicidad de ese grupo.

Tras casi 34 años como parte de esa formación icónica dentro del pop rock en Galicia, y un posterior comunicado de la banda sobre la ruptura cuyo texto ha dolido a Javi Maneiro, él, trabaja, camina, avanza, y sueña con su nuevo disco.

Un primer anticipo de todo ello es A miña mellor versión, single de ese venidero álbum en solitario que tendrá otro anticipo en marzo.

Nuevo equipo de trabajo

Maneiro ya lanzó en 2014 un trabajo llamado Arrugas y en 2023, Un Bonito Despertar, y el músico gallego sigue adelante, y no está solo. Trabaja junto a Rubén Cores como arreglista y director artístico de su banda y Fran Gude como productor, entre otras complicidades. Así escribe su futuro.

En esa canción, A miña mellor versión, bandera de su naciente aventura, Maneiro canta una letra de su autoría abrigado por las guitarras de Cores, la zanfona, flauta y percusión tradicional de Anxo Pintos y las programaciones de Francis Amat, todo con el mastering de Mario G. Alberni.

Con Fernando Caldo, de Los Suaves

Cuatro discos en solitario publicados hasta 2026, otros cuatro con Jabon Blue y los lanzados por Heredeiros da Crus, dan a Maneiro experiencia de sobra para enfilar este 2026 con cierta confianza... y una banda donde aparte de Cores (guitarras) y Gude (técnico de sonido), se incluye además a Fernando Calvo, ese guitarrista con experiencia en Los Suaves y academia musical abierta en Ourense, talento al que se suma la presencia de Pachi Cruz al bajo, Iria Iglesias a los teclados y un batería «que aínda non podo revelar pero que é moi bo músico», cuenta Javi Maneiro en conversación con este diario.

La gira

«Miña idea para facer a nova xira é empezar polos teatros e facer algo cun formato máis íntimo do habitual, e poñer en valor a os músicos agora que parece que hai quen prefire levar no seu directo máis bailaríns que músicos e, dese xeito, traballar en facer nome, facer marca, e facer que a xente que merque as entradas descubra que está ante un espectáculo que paga a pena pagar. Quero facer unha xira en teatros e me gustaría que o primeiro show fose no Teatro Principal de Santiago, é un lugar especial», detalla. «No vindeiro single, xa gravado, vai ser un tema de rock and roll con moita melodía, moi dos anos 70, porque a miña voz está máis a gusto no rock e no pop...» .

«Na composición, traballo na casa a guitarra e voz, despois, cando está lista a canción, nun pequeno estudo caseiro, quedo con Rubén (Cores) e a gravamos de novo con claqueta e despois el fai os arranxos e a parte da harmonia».

Bowie, Dylan y los riegos

«Cando fas as cousas en solitario, podes arriscar, como facían Bowie o Dylan, que as veces fixeron loucuras que saíron mellor o peor pero que asumiron riscos, e nesta nova andaina podo e quero facer iso, correr riscos, pero facelo rodeado dun moi bo equipo de traballo como a xente que teño agora mesmo nesta etapa. Está claro que se falamos de letras, estou compoñendo letras propias desta etapa onde teño unha visión de madurez, a dun home de 52 anos, e, como sempre, quero empregar a retranca galega, que é algo que me gusta moito usar »

A miña mellor versión tiene un emotivo videoclip protagonizado por la actriz Susana Rocha y aunque Maneiro ya grabó la próxima canción de la catarata de a lo largo del año desembocará en un disco entero, el clip de ese lanzamiento «está aínda por facer», indica.

Piropos en Youtube

En menos de una semana online, ese primer vídeo suma más de 11.000 visualizaciones en su canal de Youtube, donde hay frases que aplauden la canción como estas: «Me encanta. Esto sí que es un chute de energía para afrontar la mañana»; o «¡Temazo! Mucho ánimo... Vamos a disfrutar mucho de tu música. Espero que vengas a Vigo a tocar tus temas».

Tras la única pregunta de la charla en la que citamos a Heredeiros da Crus, él contesta con varios segundos de silencio antes de escaparse por la banda tras este interrogante. ¿Habrá entre el público de sus conciertos algún excompañero? «Imos ter como público a aquelas persoas que lles apeteza ver o noso directo, non se exclúe a ninguén», dice quien «ultimamente», escucha mucho a un grupo argentino llamado Airbag: «Fan rock melódico», concluye.