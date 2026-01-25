Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere en Santiago Alfonso Barcia, expresidente de la Unión de Artesanos y secretario de la Orden del Camino

La capilla ardiente está instalada en el Complejo Funerario Santiago Apóstol, en Boisaca

Alfonso Barcia en una foto de archico con el uniforme de la Orden del Camino de Santiago

Alfonso Barcia en una foto de archico con el uniforme de la Orden del Camino de Santiago / Orden del Camino

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Alfonso Barcia Raposo ha fallecido este domingo en la capital gallega, según comunicó la Orden del Camino de Santiago, institución en la que ocupaba el cargo de secretario general y de la que formaba parte desde hace años como miembro del Patronato y caballero número 203.

El finado también era conocido por haber sido durante años presidente de la Unión de Artesanos de Santiago, una etapa que desafortunadamente concluyó marcada por un proceso judicial. El exdirigente admitió haber falsificado un acta con el fin de apropiarse de fondos de la entidad, hechos por los que aceptó una condena de un año y medio de prisión por un delito de falsedad documental y apropiación indebida. En el marco del acuerdo judicial, devolvió 120.000 euros a la Unión de Artesanos. En la misma causa fueron inicialmente acusadas otras personas, que resultaron absueltas tras retirarse la acusación.

Pese a este episodio, Barcia Raposo mantuvo una prolongada vinculación con la Orden del Camino de Santiago. Desde la institución destacan que siempre tuvo presentes los valores de la entidad y que su dedicación estuvo orientada a la promoción del Camino de Santiago y al fomento de la devoción al Apóstol.

La Orden comunicó su fallecimiento a primera hora de la tarde de este domingo y trasladó sus condolencias a la familia del fallecido, especialmente a su esposa y a sus hijas. Quienes deseen despedirse podrán hacerlo en el Complejo Funerario Santiago Apóstol, en Boisaca.

