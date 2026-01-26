Acuerdan 11 años y medio de prisión para cada uno de los homicidas de Antonio Costa
El pacto fija las penas de cárcel y las responsabilidades civiles, cerrando así una causa que había generado una fuerte conmoción en Santiago por la muerte de uno de los comerciantes más conocidos del mercado compostelano
Las partes han alcanzado finalmente un acuerdo de conformidad en la causa por la muerte del carnicero compostelano Antonio Costa Martínez, después de los contactos entre la acusación, las defensas y la Fiscalía, como adelantó EL CORREO GALLEGO. Según han confirmado fuentes judiciales, los dos acusados aceptan una condena de 11 años y medio de prisión cada uno por los hechos ocurridos en la madrugada del 12 de noviembre de 2024 en la Plaza de Abastos.
El pacto, que ha sido ratificado ante el tribunal, fija las penas de cárcel y las correspondientes responsabilidades civiles, cerrando así una causa que había generado una fuerte conmoción en la ciudad por la muerte de uno de los comerciantes más conocidos del mercado compostelano.
