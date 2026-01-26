Catequistas de toda Galicia se reúnen en Santiago para renovar su misión en la Iglesia

Santiago acogió este fin de semana el Encuentro de Catequistas de Galicia, que congregó a agentes pastorales de las cinco diócesis gallegas para compartir experiencias, reflexionar y renovar su vocación en un ambiente de convivencia y comunión. El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y el obispo de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín, acompañaron la jornada que combinó paneles de buenas prácticas, diálogo y oración.

En el encuentro se presentaron diversas experiencias de catequesis que buscan responder a los desafíos actuales del acompañamiento de la fe, incluyendo metodologías innovadoras como Godly Play, iniciativas de catequesis familiar y el acompañamiento de adultos en su camino de fe. Los participantes destacaron el valor de la escucha, la creatividad y la colaboración entre parroquias como instrumentos para fortalecer la misión evangelizadora en sus comunidades.

El encuentro concluyó en la Catedral de Santiago con la celebración de la eucaristía de envío, presidida por el arzobispo, quien animó a los presentes a ser «sembradores de esperanza» y a continuar su labor catequética con fidelidad y cercanía, poniendo siempre la Palabra de Dios en el centro de su misión. También agradeció explícitamente el tiempo, la paciencia y la fidelidad de tantos catequistas que, muchas veces de forma silenciosa, se convierten en referencia de fe para niños, jóvenes y adultos.