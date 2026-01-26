Por San Blas, todos a Sar: una de las mejores orquestas de Galicia actúa este viernes en Santiago
La festividad de este santo abogado de las afecciones de garganta, nariz y oídos, atrae año tras año a numerosos devotos a la Colegiata para la tradicional bendición de los panecillos
La primera gran cita del año para todos aquellos amantes de las verbenas en Santiago ya está a la vuelta de la esquina. Hablamos de las fiestas en honor a San Blas, una celebración religiosa con gran tradición en el compostelano barrio de Sar, y que este próximo viernes da comienzo amenizada por una de las mejores orquestas de Galicia.
Abogado de las afecciones de garganta, nariz y oídos, este santo atrae año tras año a numerosos devotos para asistir a una de las misas que el martes día 3 de febrero se celebrarán en la Colegiata de Sar, y así cumplir con una de las costumbres más arraigadas y concurridas de la festividad: la bendición de los panecillos.
Pero antes, los días 30 y 31 de enero, el programa que han preparado desde la comisión de fiestas del barrio, la 'Asociación Cultural Eu de Sar de toda a Vida', trae la fiesta asegurada con sesiones vermut y verbenas nocturnas que harán las delicias de los jóvenes y no tan jóvenes.
El viernes, actuaciones de París de Noia y Dj Magán
"La casa por la ventana … olé mi barrio !!!". Este es solo uno de los muchos comentarios que la publicación del programa de las próximas fiestas de San Blas han suscitado en redes sociales. Y no es para menos, ya que desde la comisión de fiestas han conseguido que este año actúe en la explanada de la Colegiata una de las mejores orquestas del panorama gallego. Será la París de Noia la que dará el pistoletazo de salida este viernes a los festejos y a la que seguirá una sesión del conocido Dj Magán.
Sábado con sesión vermut, pulpeiro, tardeo y nueva verbena
El sábado será un día de lo más completo en Sar. La jornada iniciará con una sesión vermut con el grupo Dilema, tras la cual se podrá degustar una buena ración de pulpo en una carpa que se habilitará en el entorno de la Colegiata.
Después de comer, será el turno del tardeo con la Charanga BB+ a partir de las 16:30 horas. Ya por la noche, una nueva verbena a cargo de la orquesta Unión y Fuerza y el Dúo Dilema pondrá en broche final a un largo día.
El martes, día grande y bendición de panecillos
El martes 3 de febrero, festividad de San Blas, será el día grande de las fiestas. Como todos los años, se esperan una gran afluencia de gente a las numerosas misas que se celebrarán a las 8, 9, 10, 11 y 12 horas y a las 18:30 y 20 horas en la Colegiata de Sar, para cumplir con la tradicional bendición de panecillos.
Entre ellas, a las 13:00 horas, la Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá un concierto que dará paso a una sesión vermut de la mano de Aires de Broña, que también serán los encargados de cerrar las actuaciones de este San Blas en la verbena nocturna.
