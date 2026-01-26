Herida una persona tras ser atropellada en pleno centro de Santiago

Una persona ha resultado herida tras ser atropellada en Santiago. En concreto, el suceso tuvo lugar en el cruce de la rúa Xeneral Pardiñas con Montero Ríos, según informan fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO.

La voz de alarma fue dada por un particular que contactó con emergencias en torno a las 12.25 horas de este lunes, en la que alertaba de una persona que había sido atropellada y que "levou un golpe na cabeza". Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Emerxencias y de la Policía Local de Santiago.

Se trata del segundo atropello registrado este lunes, pues a primera hora un menor de edad fue atropellado en la N-550 a su paso por Pazos.

Susto en la AP-9

Asimismo, durante esta jornada se produjo otro susto en la AP-9. En concreto, los Bomberos de Santiago, junto a efectivos de Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, fueron alertados de un vehículo incendiado en dicha autovía, que se encontraba próximo a la salida de la Cidade da Cultura.

A pesar de la intervención de los bomberos, el coche quedó prácticamente calcinado.