Un juzgado de Santiago ordena seguir la causa contra dos mandos de bomberos por la muerte de un compañero en prácticas

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza 3, ha acordado, por si los hechos fuesen constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio imprudente, que se continúe la tramitación del procedimiento abreviado contra dos mandos de bomberos por la muerte, el 30 de agosto de 2022, de un compañero que estaba de prácticas y que fue arrollado por un autobús urbano que se incendió.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también decreta que se siga la causa contra el Ayuntamiento de Santiago de Compostela como posible responsable civil subsidiario.

De esta forma, ordena que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan excepcionalmente solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

El autobús calcinado durante el dispositivo de extinción del incendio / EP

En el auto, explica que se han practicado diversas diligencias, incluyendo declaraciones de investigados y testigos, así como informes técnicos.

Posicionado en una trayectoria peligrosa

El fallecido, según consta en la resolución, se posicionó en una trayectoria peligrosa durante la extinción de un incendio, lo que llevó a su atropello por el autobús, que perdió los frenos.

La jueza determina que hay indicios de que los mandos del operativo, quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad, no tomaron las medidas adecuadas para evitar el accidente.

Cabe recurso

Por lo tanto, considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento abreviado contra los dos mandos investigados, mientras que decreta el sobreseimiento provisional respecto a otros implicados. La resolución no es firme, pues cabe interponer recurso.