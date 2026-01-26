El local de Santiago que triunfa con sus pizzas descomunales: "Es la más grande que he comido"

Siendo como es la sede por excelencia de los universitarios, en Santiago de Compostela no pueden faltar las pizzerías. Su masa crujiente y su variedad de toppings es lo primero en lo que se piensa cuando a uno le da pereza cocinar o cuando se busca un sitio donde comer con los amigos sin gastar demasiado.

En la capital gallega hay multitud de opciones entre las que elegir -algunas incluso sirven unas de las mejores pizzas del mundo-, pero solo una a la que se va cuando el hambre realmente desborda. El motivo es el gran tamaño de sus porciones: trozos de pizza casi tan grandes como un brazo, que se han popularizado rápidamente en la urbe desde un rincón de la Rúa das Galeras.

Allí, en el número 13, se encuentra Vucciria, bautizado así por un conocido mercado de Palermo. Y es que este famoso local está regentado por un italiano de pura cepa, Federico Li Volsi, que abrió su restaurante en 2022 para compartir su propia idea de lo que debe ser una pizza.

Así es el Vucciria, la pizzería del centro de Santiago con pizzas XXL

Las pizzas de Vucciria difieren bastante de la idea que se suele tener de este plato. No son redondas, sino rectangulares y tienen una masa crujiente que, sin ser excesivamente fina, no resulta tan gruesa como las napolitanas.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención es su gran tamaño. Entre las reseñas del local, el público las define como "enormes" y "gigantes", y hay algún usuario que incluso narra su derrota, admitiendo que "no conseguimos acabarlas entre cuatro".

Para ciertos clientes, como la tiktoker @azafatahipoxica, la experiencia en el Vucciria es un auténtico récord gastronómico. "Es la pizza más grande que he comido en mi vida", dice la gallega, mientras la compara con el brazo de su acompañante, al que la masa le llega desde los dedos hasta el codo.

Italia y Galicia en una pizza artesana

Si bien suele decirse que "cualquier ración es individual si uno se lo propone", lo cierto es que las pizzas de Vucciria están pensadas para compartirse y pueden pedirse "con dos mitades diferentes". Para la clientela esto es una suerte, porque resulta difícil elegir entre la variedad de toppings que hay en carta.

La infalible Margherita, para los más tradicionales, siempre está presente, pero también hay sabores inesperados como la de Chicharróns, con chicharrones y queso San Simón ahumado, o la Funghi, un "clásico" con romero, mozzarella, panceta y champiñones. En función de la temporada, el local también suele sorprender al público con pizzas especiales como la Fiorella, con friarielli, speck y nduja y mozzarella, que fue la pizza de este enero.

Los ingredientes de este espacio para amantes de la pizza se cuidan con mimo y se cocinan siguiendo una receta que el propio Li Volsi ha ido perfeccionando con el paso de los años. Dadas sus medidas -desafiantes para un plato normal- las preparaciones se sirven directamente en una pala de madera, en la que se hornea una "masa de larga fermentación" que une lo mejor de las tierras gallegas e italianas.

Y es que Federico Li Volsi no está solo al frente de la pizza más grande del barrio de Galeras. Le acompaña un gallego, Miguel Ángel Barreiro, junto al que ha construido este pequeño rincón, pensado para que familias y estudiantes disfruten de una pizza muy diferente a las opciones que se pueden comprar en el supermercado.

Recetas son Solete y sabor "casero"

Esta pizzería tradicional de Santiago cuenta con un Solete en la Guía Repsol, que destaca mucho más que sus pizzas. La prestigiosa plataforma propone gozar de un Aperol Spritz como aperitivo en su terraza, acompañado de las hermosas vistas al parque.

Además, el restaurante cuenta con opciones dulces para los que quieran coronar su menú con un poco de azúcar. En la carta destaca una pizza dulce -con Nutellay plátano- y, sobre todo, el Postre Vucciria, un brownie especial de peras con harina de almendras creado por el propio local para los más golosos.