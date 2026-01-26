¿Es O Son do Camiño el mejor festival de España? Los prestigiosos Iberian Festival Awards lo sitúan en el top

¿Es O Son do Camiño el mejor festival de música de España? Lo cierto es que si la popular cita compostelana no ostenta este reconocimiento no anda tampoco muy lejos.

Así lo recogen los prestigiosos premios Iberian Festival Awards, uno de los principales certámenes que reconocen a los proyectos y profesionales más destacados de la industria de festivales y música en vivo en España y Portugal, y que anunciaron a los finalistas de la edición de este 2026.

O Son do Camiño en la lucha por el top

El festival compostelano, que este año tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio con la presencia confirmada, hasta el momento, de Katy Perry, Linkin Park y Dani Martín, es una de las citas más destacadas de esta edición al contar con hasta cuatro nominaciones, entre las que destaca especialmente la nominación a Mejor Festival.

Para hacerse con este prestigioso reconocimiento, O Son do Camiño deberá superar a los festivales Afro Nation (Portugal), AgitÁgueda - Art Festival (Portugal), Bilbao BBK Live, Festival F (Portugal), FFM Sines - Festival Músicas do Mundo (Portugal), Mallorca Live Festival, Medusa Festival (Valencia), MEO Kalorama (Lisboa) y Sonorama Ribera (Aranda del Duero).

Además de poder convertirse en el Mejor Festival de la Península, O Son do Camiño está nominado en otras tres categorías: Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing, Mejor Cobertura de Vídeo y Mejor Actuación en Directo por el concierto de Estopa.

Esta no es la primera vez que O Son do Camiño se cuela entre las nominaciones de estos premios. Sin ir más lejos, en la pasada edición fue nominado en diez categorías, entre ellas también la de mejor festival, y obtuvo el primer premio en la categoría de Mejor Actuación de un artista internacional por el concierto de Green Day.

Green Day en O Son do Camiño 2024 / Jesús Prieto

Wos Festival y Jaleo!, entre los nominados

O Son do Camiño no es el único festival compostelano que se cuela entre los finalistas de los Iberian Festival Awards, ya que también están entre los nominados el WOS Festival x SON Estrella Galicia o el Festival Jaleo!.

En el caso del WOS cuenta con dos nominaciones: Mejor Festival Pequeño y Mejor Festival Indoor.

Por su parte, el Festival Jaleo! se encuentra en los nominados a Mejor Festival Nuevo. Tras una primera edición de éxito, este 2026 la cita tendrá lugar el 11 de abril con la presencia de Xoel López, Sidonie, Ultraligera, De Ninghures, Ojete Calor y Señora DJ.

También relacionado con Santiago, aunque celebrado en toda la comunidad, el ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos, que este pasado 2025 contó con la presencia de Zahara en la capital gallega, cuenta con dos nominaciones: Mejor Festival Indoor y Mejor Activación de Marca.

Galicia, gran protagonista

Al margen de las citas musicales en Santiago, Galicia cuenta con una gran distinción en los Iberian Festival Awards, con más de diez festival o propuestas nominadas.

El festival con más nominaciones es el SonRías Baixas, con un total de seis: Mejor Promoción Turística, Mejor Presentación y Recepción, Contribución a la Sustentabilidad, Mejor Foto de Festival (Javier Bragado), Mejor Cobertura de Vídeo (Trece Amarillo) y Mejor Proveedor de Serviciso (Idasfest).

Tras el festival celebrado en Bueu se situán, con cuatro nominaciones, el 17º Ribeira Sacra (Mejor Festival Pequeño, Mejor Promoción Turística, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing y Mejor Presentación y Recepción) y el Festival Sinsal (Mejor Promoción Turística, Mejor Programa Cultural, Contribución a la Igualdad y Mejor Lugar).

Además, el Revenidas cuenta con tres nominaciones (Mejor Programa Cultural, Mejor Presentación y Recepción y Mejor Cobertura de Vídeo), y el Bigsound Pontevedra (Mejor Festival Nuevo y Mejor Presentación y Recepción) y el Underfest Xacobeo (Mejor Festival Indoor y Mejor Activación de Marca) con dos, mientras que con una se encuentran el Fumega Fest (Mejor Festival Nuevo), el Atlantic Pride (Contribución a la Igualdad), el FIV de Vilalba (Mejor Fotografía) y la Fiesta del Marisco de O Grove (Mejor Festividad).