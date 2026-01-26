¿Una nueva pizzería en Praza Roxa? Tres aperturas que llegarán a Santiago en los próximos días y ya están dando que hablar

Desde ya hace unos días, son muchos los transeúntes que se detienen a leer los carteles que empapelan el bajo situado en la esquina de la rúa de Frei Rosendo Salvado con Ramón Cabanillas, a unos escasos metros de Praza Roxa de Santiago.

En ellos pueden leerse frases como '¡Manos a la masa!', 'El Camino también acaba aquí' o 'No, no hacemos smash burgers', pequeñas dosis que adelantan lo que está por llegar.

A este respecto, en lo que antes ocupó una tienda de ropa, ahora llegará un restaurante. En concreto, y si nos fijamos bien en los carteles -en los que se cuela desapercibido el logo-, podemos conocer de qué local se trata. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles.

Napolit aterriza en Santiago

Un secreto a voces -para los que han reparado en el logo-, que han confirmado hace unas horas desde el propio restaurante: y es que Napolit abrirá "muy pronto" en Santiago.

La popular cadena de pizzerías que conquista A Coruña desembarcará así en la capital gallega.

Lo que comenzó con un local en Matogrande, se ha consolidado como una cadena que ya cuenta con varios establecimientos en la ciudad de cristal.

Fundada por la italiana Alice De Robbio en A Coruña, está especializada en auténtica pizza napolitana y, desde su puesta en marcha, no ha dejado de cosechar éxitos.

Ale-Hop, en la estación

Otra de las aperturas que llegará a la capital gallega será una nueva tienda de Ale-Hop, la reconocida cadena española de regalos, accesorios, papelería y moda, cuyo sello inconfundible es la figura de una vaca.

Abrirá junto a la cafetería de la estación intermodal de Santiago / Lucía Martínez

La nueva tienda con se ubicará en la estación intermodal de Santiago, al lado de la cafetería.

Con esta apertura, la tienda de regalos nacida en Alicante en 2001 aumenta su apuesta en Santiago, pues actualmente ya cuenta con otro local en la rúa do Vilar, 33.

Librería en San Pedro

Hace unos días, la capital gallega se levantaba con la triste noticia del cierre de A Gata Tola, mítica librería de cómic, que ha iniciado su liquidación por cese tras 25 años abierta en el 9 de la Avenida de Romero Donallo.

Nueva librería en San Pedro especializada en manga y cómic / Cristina Marchán

Hemos recordado este cierre, puesto que la última apertura a la que haremos mención es, precisamente, una librería. Si bien no se conocen aún muchos detalles, sabemos que estará especializada en cómic, manga, literatura fantástica y que tendrá también juegos de mesa y merchandising.

Bajo el nombre de Isengard -nombre de la fortaleza en la que vive el mago Saruman en El Señor de los Anillos-, se situará en la rúa de San Pedro.