Raxoi pide que el Ensanche norte sea «agradable para vivir»: más zonas verdes y sin rotondas

En los próximos años Santiago crecerá hacia el norte. En Mallou, la Xunta proyecta el mayor desarrollo urbanístico previsto para la ciudad con la construcción de un nuevo barrio en el que podrán vivir unos 6.000 vecinos. Con un 80% de las viviendas de protección oficial -aunque la mayoría tendrán que ser promovidas por la iniciativa privada-, el primer diseño de cómo quedará la zona ha sido elaborado por el estudio coruñés Monteoliva Arquitectura. Tras pasar un mes y medio a exposición pública, el Concello ha realizado ya algunas alegaciones al proyecto. Buscan que el Ensanche norte de Santiago «sea un espacio agradable para vivir» y entre otras cuestiones, reclaman más zonas verdes y equipamientos públicos y la eliminación de las rotondas previstas para priorizar los desplazamientos a pie frente a los coches.

A principios de diciembre, la Xunta dio a conocer el ‘Proxecto de interese autonómico (PIA) para o desenvolvemento residencial do SUD 1 Mallou’. El documento establece cómo quedará un barrio que prevé desde viviendas unifamiliares hasta un edificio de 13 plantas, la creación de nuevas calles y avenidas en un área de 348.400 metros cuadrados. El Concello de Santiago explica que este proyecto ya ha tenido en cuenta «buena parte de las observaciones y sugerencias» que había formulado al primer avance de ordenación de la zona facilitado hace unos meses por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Proyecto de urbanización del nuevo barrio en la zona de Mallou / ECG

Gran boulevard

Para articular el nuevo barrio se prevé la construcción de un gran boulevard de doble carril que conecte de norte a sur la Avenida de Asturias con la zona de As Cancelas. También se abrirá otro vial de oeste a este (Mallou-A Corveira). La mayor parte de los nuevos edificios se levantarán próximos a la zona de Salgueiriños (detrás de las torres que en la actualidad marcan el skyline de Santiago). El proyecto deja también una gran área libre que configura un gran parque urbano próximo al río.

En sus alegaciones, el departamento de Urbanismo, que dirige Iago Lestegás, considera importante distinguir los espacios ligados a este gran parque urbano de las zonas libres más vinculadas a la trama urbana. «El ámbito debe diseñarse desde la perspectiva del usuario que camina a pie» , indica el Concello. Raxoi reclama calles y plazas con zonas arboladas y evitar la creación de rotondas en los cruces «pues estos elementos están pensados para el tráfico rodado pero dificultan la circulación peatonal». El objetivo es crear «espacios urbanos más amables».

El Concello también ha apreciado en el proyecto sometido a evaluación ambiental algunas incoherencias con las exigencias del Plan Urbanístico municipal y la Lei do Solo de Galicia, que pide que se corrijan. Una de ellas tiene que ver con lo que se conoce como «sistemas generales», un suelo destinado a diferentes equipamientos y zonas verdes. El borrador del PIA prevé 63.809 metros cuadrados frente a los 183.551 que determina el PXOM. En sus alegaciones, el «Concello indica que deberá evaluarse la incidencia de este déficit y, de ser el caso, prever la financiación de la obtención del suelo de sistemas generales a cargo de la administración autonómica».

Redes

Raxoi también destaca la importancia de dimensionar adecuadamente las redes necesarias para el transporte, agua, energía o telecomunicaciones en el nuevo barrio en el que se podrán construir unas 3.000 viviendas nuevas. «Las redes existentes en la zona de actuación no parecen idóneas, ni tienen capacidad suficiente para dar servicio a la nueva urbanización, razón por la que el PXOM prevé su refuerzo o sustitución», recuerda el Concello.

Movilidad

Las alegaciones incluyen un informe específico de movilidad. Entre otras cuestiones, el Concello demanda la elaboración de un estudio de evaluación de la movilidad generada en el que «se analice el impacto de la nueva urbanización en la red de transporte y su capacidad para acoger los nuevos desplazamientos». También reclama que se concreten las plazas de aparcamiento con capacidad de recarga eléctrica inteligente, como exige la nueva Lei de Mobilidade Sostible. Además, apunta que el carril bici programado debe contar con separadores físicos y que los viales interiores del barrio deberían tener una velocidad máxima de 20km/h.

El cronograma

Para que los pisos de protección oficial del nuevo barrio de Mallou estén disponibles aún habrá que esperar varios años. A finales de 2024, la Consellería de Vivenda anunciaba el impulso al Ensanche Norte dentro de su Estratexia Galega de Solo Residencial, que contempla en la primera fase la creación de 15.000 viviendas en toda Galicia, la mayor parte de protección oficial. Esta es la principal iniciativa de la Xunta para tratar de combatir la crisis de precios que atraviesa actualmente el mercado residencial gallego.

El cronograma presentado para Santiago ya ha empezado a cumplirse con la fase de redacción del proyecto de interés autonómico (PIA). Pero después aún habrá que expropiar suelo y diseñar en detalle la parcelación y la urbanización. La administración gallega no espera tener listos estos trabajos hasta 2028.

La Consellería de Vivenda confía en aprobar definitivamente el PIA en julio de 2026 e iniciar a continuación el proceso de expropiaciones, entre este año y el siguiente. Los proyectos de urbanización se redactarán entre febrero y noviembre de 2026. Pero después aún habrá que acometer la construcción de calles y dotarlas de servicios, como abastecimiento y saneamiento y empezar a levantar los edificios. La Consellería de Vivenda contempla que estos trabajos se puedan desarrollar de forma simultánea.

El barrio prevé la creación de unas 2.400 viviendas de protección oficial, una modalidad que ha estado prácticamente desaparecida del mercado compostelano en los últimos años. Desde 2020, sólo 95 de las 4.067 casas que se han vendido en Santiago eran de protección autonómica.