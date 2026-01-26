Rueda confirma que el Vaticano “coñece perfectamente o interese” en que el Papa visite Galicia en el Xacobeo 2027

La Santa Sede sabe que Galicia espera la visita del papa León XIV. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este lunes que el Vaticano es plenamente consciente del interés del Gobierno gallego en que el romano pontífice visite Galicia con motivo del Año Santo Compostelano de 2027, una posibilidad que, a su juicio, tendría un enorme valor simbólico y religioso para la comunidad. Rueda subrayó que este deseo ya ha sido trasladado por los cauces oficiales, en coordinación con la Iglesia gallega, y que no es una aspiración nueva. “O Vaticano, a través do Arcebispado de Santiago, con quen o estamos facendo en colaboración, coñece perfectamente o interese da Xunta de Galicia e dunha parte moi importante dos galegos en que o papa León XIV visite Galicia e o faga no entorno do Xacobeo”, aseguró.

Las declaraciones del presidente gallego se producen en un contexto marcado por el reciente anuncio de un viaje del papa a España en 2026, una visita que, según la planificación conocida hasta ahora, incluirá ciudades como Madrid y Barcelona, así como una parada en Canarias, pero que no contempla una visita a Santiago de Compostela. Pese a ello, Rueda insistió en que la opción gallega sigue abierta para el futuro y defendió que la presencia del pontífice en Galicia sería “algo incluso inexcusable para o Xacobeo”.

El titular de la Xunta recordó que ya se realizaron gestiones similares con el anterior papa, Francisco, y que el Ejecutivo autonómico mantiene ahora ese mismo empeño con León XIV. “Xa o intentamos co papa anterior e o seguimos a facer con este”, señaló, antes de manifestar su deseo de que el pontífice pueda viajar a España “incluso máis dunha vez” y que una de esas visitas tenga como destino Galicia. En ese sentido, reconoció que todo depende de los tiempos y equilibrios de la diplomacia vaticana y de la agenda del propio papa. “Se non pode ser este ano, que parece ser que non, ogallá que sexa o ano próximo. Temos que permanecer á espera de xestións de diplomacia vaticana”, concluyó.