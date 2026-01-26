Sale a la venta una vivienda señorial con garaje en pleno centro de Santiago por 840.000 euros
El mercado inmobiliario de Santiago de Compostela ofrece actualmente dos oportunidades muy distintas, pero complementarias: una vivienda señorial en pleno centro, pensada para familias que buscan amplitud y exclusividad, y una finca con viviendas en rentabilidad que destaca por su potencial inversor y generación de ingresos desde el primer día.
En la céntrica Plaza de Galicia, se encuentra a la venta un piso señorial de 250 m², en un edificio exclusivo de solo tres viviendas (una por planta), con ascensor, plaza de garaje y trastero. Con un precio de 840.000 euros, esta vivienda destaca por su amplitud, luminosidad y distribución pensada para familias que necesitan espacios diferenciados para vivir y trabajar desde casa.
El inmueble dispone de cinco dormitorios y tres baños, una cocina independiente con zona de servicio, un gran recibidor y un despacho/oficina ideal para teletrabajar. Aunque está en buen estado, ofrece un amplio potencial de reforma, manteniendo su carácter señorial. La ubicación permite acceso inmediato a servicios, comercio y transporte, así como proximidad al casco histórico de Santiago de Compostela.
Características destacadas:
- Edificio exclusivo: solo 3 viviendas
- Ascensor y calefacción central
- 5 dormitorios y 3 baños
- Gran despacho/oficina
- Plaza de garaje y trastero
- Ubicación privilegiada en Plaza de Galicia / Ensanche
Este piso representa una opción exclusiva para familias que buscan amplitud, privacidad y calidad de vida en el corazón de Santiago de Compostela.
Como alternativa para inversores, se ofrece una finca de 1.252 m² en el centro de Santiago, con dos viviendas independientes actualmente alquiladas, generando un ingreso mensual de 1.350 euros desde el primer día. La finca incluye además almacén adicional y terreno amplio, consolidando su potencial como inversión de renta activa.
Las viviendas tienen aproximadamente 50 m² y 30 m², están en buen estado y se encuentran dentro de una zona contemplada por el Plan Xeral de Urbanismo, lo que le otorga un valor añadido en términos de proyección futura. La propiedad permite múltiples usos y reformas, ofreciendo posibilidades de incremento de rentabilidad o adaptación a nuevos proyectos residenciales.
Características destacadas:
- Dos viviendas independientes
- Ingresos por alquiler garantizados
- Terreno de 1.252 m²
- Almacén adicional con múltiples posibilidades
- Ubicación con potencial de revalorización
Esta finca se presenta como una oportunidad atractiva para inversores que buscan una renta inmediata y perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo en una de las zonas más consolidadas de Santiago de Compostela.
Conclusión
Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario compostelano: por un lado, un piso señorial en pleno centro, pensado para quienes priorizan espacio, privacidad y calidad de vida; por otro, una finca con viviendas en rentabilidad, ideal para inversores que buscan ingresos inmediatos y potencial de desarrollo. Ambas opciones destacan por su ubicación estratégica, accesibilidad y proyección futura, ofreciendo alternativas para distintos tipos de comprador en Santiago de Compostela.
