Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca IngridDesaloxoHuelga de busesOla de robos
instagram

Santiago

Sete empresas implícanse no novo sistema de reparto de mercadorías de Santiago

Raxoi segue avanzando no modelo de xestión coa aspiración de que sexa replicable noutros centros históricos. A inexistencia de precedentes comparables «dificulta a definición inicial»

Reparto de mercadorías na zona monumental de Santiago

Reparto de mercadorías na zona monumental de Santiago / Antonio Hernández

Manu López

Manu López

Santiago

Raxoi segue avanzando na definición do novo sistema de reparto de mercadorías para a zona monumental da cidade, artellado arredor da plataforma loxística que está en construción no polígono do Tambre, un proxecto pioneiro de última milla que procura reducir as emisións e os demais impactos no uso do espazo por parte da veciñanza e no patrimonio. Neste marco, Mercagalicia, entidade pública que agrupa o Concello de Santiago e Mercasa, recibiu o encargo de realizar unha consulta pública ao mercado coa que obter información sobre o interese de posibles operadoras e contar con máis datos de cara a determinar o modelo de xestión e explotación, un proceso no que se involucraron un total de sete empresas.

Todas as firmas que amosaron interese no proxecto operan no ámbito da loxística e da distribución. Trátase concretamente de Aecoc, Cofares, J. C. Courrier, Correos, Seur, Severiano Servicio Móvil e Transportes Cabada y López. Segundo indican fontes municipais a este diario, os resultados da consulta poñen de manifiesto «a necesidade de construír un modelo de distribución urbana único, especificamente adaptado á Cidade Histórica de Compostela, para o que non existen na actualidade solucións equivalentes plenamente implementadas». A inexistencia de precedentes comparables «dificulta a definición inicial tanto do modelo operacional como do modelo de negocio», engaden.

Conclusións da consulta

A estruturación da consulta en dúas fases diferentes –unha primeira exploratoria do interese e unha segunda máis cualitativa e técnica– serviu para concentrar os esforzos en analizar as propostas concretas e identificar as necesidades estruturais. Ademais, a sondaxe permitiu extraer unha serie de conclusións que perfilan algúns dos eixos que definirán o proxecto.

Así, apuntan que a «complexidade multisectorial» da plataforma leva a adoptar un modelo de gobernanza colaborativo. Tamén se considera que o modelo «presenta un alto potencial de escabilidade e replicabilidade a outros centros históricos con problemáticas similares, reforzando o seu carácter estratéxico». Asemade, estímase que a implantación debe ser gradual, que a tecnoloxía será un factor estratéxico clave e que a plataforma «alcanzará o seu punto de equilibrio económico a medio e longo prazo».

Retraso nas obras

Os contactos para definir o novo modelo de reparto de mercadorías completáronse con xuntanzas cos sectores implicados e coa realización de enquisas, talleres informativos e mesas de traballo. Todo este proceso desenvolveuse en paralelo á construción do centro loxístico no polígono do Tambre, que vai con retraso respecto das previsións iniciais. A obra, encargada polo Consorcio de Santiago á sociedade estatal Tragsa, está financiada con fondos europeos e debía estar rematada a final de ano.

Noticias relacionadas y más

A demora implica perder case 250.000 euros da subvención comunitaria, que serán asumidos polo Concello. Esta cantidade súmase aos 1,3 millóns que xa achegaba Raxoi para o proxecto e aos 600.000 euros da urbanización exterior da plataforma. Segundo explicou a alcaldesa Goretti Sanmartín, os prazos incumpríronse por problemas de suministro e dificultades no subsolo durante a excavación. A rexedora tamén indicou que as novas previsións apuntan a concluír os traballos en marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents