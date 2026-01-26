'Encontro coa alcaldesa'
Cómo solicitar una reunión con la alcaldesa de Santiago: este es el paso a paso
Todos los encuentros con la alcaldesa compostelana se programarán el primer y tercer jueves de cada mes a partir de las 12.00 horas
El Concello de Santiago acaba de activar en su página web el canal para solicitar la reunión con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
Esta iniciativa, anunciada a principios de año por el concello compostelano, es una apuesta del mismo por la participación ciudadana, la transparencia y el compromiso con los vecinos.
Una medida que pronto ha levantado el interés de los compostelanos y que, según confirmaban hace unos días desde Raxoi, "xa foron bastantes as persoas que a raíz do anuncio se dirixiron a Alcaldía por correo electrónico solicitando un encontro”.
Cómo solicitar una reunión
Desde este lunes, todos los interesados podrán solicitar su reunión. El procedimiento es muy sencillo:
- Entrar en la página web del concello.
- Hacer clic en el apartado 'Encontro coa alcaldesa', situado en el menú superior, junto a trámites, contacto, transparencia y servizos municipais.
- Rellenar el formulario online.
En el formulario tendrás que aportar tu nombre, teléfono, correo y dirección; así como resumir brevemente el tema sobre el que quieras hablar con la alcaldesa.
Cómo funcionan los encuentros
Según informa el concello, todos los encuentros se programarán el primer y tercer jueves de cada mes a partir de las 12.00 horas, empezando en febrero. Los datos que se solicitan solo se emplearán para organizar el encuentro y los interesados recibirán la confirmación de la cita en el correo electrónico indicado en el formulario.
Destacan, además, que los encuentros son "para persoas a título particular, non para encontros con asociacións" y que, "para respectar a programación", no deben excederse de un máximo de 15 minutos.
Otros canales
Esta fórmula de participación ciudadana se suma a otros canales con los que Raxoi ya cuenta actualmente. Desde el concello compostelano recuerdan la convocatoria del debate sobre el estado del municipio, que tendrá lugar el jueves, 12 de febrero, a las 12.00 horas.
A este respecto, Sanmartín recordó que, si bien el debate está recogido el reglamento orgánico no "sempre se mantivo".
“Cremos que é un xeito produtivo de dar conta do feito e do que queda por facer e, consecuentemente, convocamos o primeiro que nos correspondía. Temos xa data para o segundo, no que dar conta de como foron as cousas en 2025”, avanzó.
