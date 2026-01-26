Estos son los destinos más elegidos por los profes de la USC

Tres de cada diez profesores de la Universidade de Santiago (USC) que realizan un intercambio en el extranjero eligen Portugal, EEUU o Italia como país de destino. En el curso 2024-2025, según datos del Servizo de planificación de PDI de la propia institución académica, realizaron una estancia fuera un total de 163 profesores, de los que 35 escogieron una facultad o centro del propio país. A mayores, 24 optaron por el país luso y 12 por cada uno de los más demandados y anteriormente citados.

Desde la USC detallan que todo profesor que quiera marchar debe pedir una licencia para liberarse de la docencia. «Non todos a piden porque se a marcha non coincide cun período de docencia non é necesaria. Polo tanto a cifra dos que van fóra acercaríase aos 200», indican.

Francia (8), Arxentina (6), Brasil (6) son otras de las opciones preferentes para los profesores de la USC. Otros docentes pusieron rumbo a universidades de San Tomé e Príncipe, Bélxica, Alemaña, Colombia o Senegal, entre otras.

Los centros de la USC con mayor movilidad de profesores fueron la Facultade de Ciencias da Educación (18), la Facultade de Física (16), la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (15), la Facultade de Filoloxía (15), la Facultade de Administración e Dirección de Empresas (10) y la Facultade de Dereito (9).

Infografía con los destinos más elegidos por los profesores de la USC / J.CEA

En referencia a los profesores extranjeros que se trasladan desde sus universidades a la USC, los datos de la Oficina de Mobilidade cifran en 64 los docentes de otros países que realizaron estancias en alguno de los campus de la institución compostelana.

Las facultades de Filoloxía y de Ciencias Económicas e Empresariais acogieron a la delegación más numerosa de docentes extranjeros de intercambio, 10 en cada una, seguida de Farmacia (6), Medicina (5), Matemáticas (5), Dereito (4), Xeografía e Historia (4). Fuera de las propias facultades también hubo movimiento al Edificio Emprendia y al Cimus/Cebega.

En referencia a las nacionalidades, los países con mayor presencia fueron Ucrania con (9), Georgia (7) Niger, (5) y Senegal y Brasil, ambos con cuatro. Entre una treintena de nacionalidades estuvieron incluidas Colombia, Armenia, Chile, India o Irán, entre otros.

Todos los intercambios se realizaron dentro de la iniciativa Erasmus KA 171, que tiene el objetivo de internacionalizar y mejorar las capacidades educativas y formativas, y del programa Iacobus de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que fomenta la puesta en común de actividades formativas, de investigación y de divulgación a ambos lados de la frontera.