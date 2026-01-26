Así suena lo último de The Rapants: un adelanto a lo que se vivirá en su concierto de Santiago

Non Sei Como es el nombre del primer avance de Rapants Club, el nuevo trabajo del grupo del momento: The Rapants, que acaba de publicarse en las principales plataformas digitales y en el que colaboran con el cantautor catalán Joe Crepúsculo, que se atreve a cantar por primera vez en gallego.

Su videoclip, dirigido y producido por La Bellavista, fue rodado el pasado mes de diciembre entre las localidades de Muros, Carnota, Negreira y Santiago. En él aparecen figuras conocidas como el futbolista Hugo Rama, los actores Miguel de Lira y Federico Pérez -protagonistas de Cuñados-, Antía Ameixeiras y Sabela Caamaño -del dúo Caamaño&Ameixeiras-, los cantantes 9Louro y Xián Pais, los creadores de contido Champimuros y Merce Totakeki e incluso el campeón de surf Guillermo Carracedo.

El tema, que mezcla bases disco e instrumentos rock con electrónica, es la tarjeta de presentación de todo lo que está por venir: variedad estilística, guitarras frenéticas, "retrousos memorables e un inmenso agradecemento a toda a comunidade que os acompañou até o día de hoxe", informan desde la comunicación de The Rapants.

Un proyecto que es "moito máis que un disco", una forma de entender la vida a través de la música y de agradecer "ás nosas familias, fans e equipo todo o compartido nestes anos. Elas e eles son este club", apuntan.

A por el 'sold out'

La banda anunciaba hace unos días un concierto en Santiago para presentar su nuevo álbum que, programado para el 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar, está a punto de colgar el cartel de 'sold out'.

Noticias relacionadas

A dos meses de celebrarse, actualmente ya no hay entradas en pista y quedan disponibles menos de un centenar de billetes en gradas. Una cita que promete ser la "gran festa para a música en directo en Galicia".