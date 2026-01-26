Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago

El conflicto en el transporte público de viajeros en la provincia de A Coruña se mantiene tras una reunión mediadora con la patronal en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais tras la que los trabajadores salen "decepcionados" y con la sensación de haber perdido el tiempo.

Desde la CIG, el responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega, Nacho Pavón, aseguraba a EL CORREO GALLEGO al término del encuentro que la patronal, lejos de presentar alguna propuesta para acercar posturas, “únicamente se limitou a facer reproches”.

Considera que “a reunión de algo más dunha hora e media foi unha absoluta perda de tempo”, y acusa a la patronal de “acudir porque lles obrigou a Xunta, pero sen a máis mínima intención de intentar avanzar posturas” para actualizar un convenio que lleva más de cuatro años paralizado. Pavón insiste en que la patronal lo que busca es negociar un convenio nuevo, “que o actual desapareza e haxa que volver discutir un desde o principio para eliminar o que non lle gusta e que se logrou tras moitos anos de negociación”.

Admite que no esperaban que en el encuentro de hoy se fueran a resolver todas las cuestiones, puesto que “as posicións están moi alonxadas”, pero señala que no esperaban que la patronal se presentara sin ninguna propuesta y sí que “íamos poder falar un pouco máis do fondo do asunto e das cuestións que nos separan, pero soamente houbo reproches pola súa parte”.

Huelga indefinida desde el 2 de febrero

Este viernes, Compostela vivió el décimo día de paros en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de los últimos dos meses, que han afectado de manera importante a la movilidad en Santiago, debido también al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia. El martes 20, la incidencia de la huelga fue especialmente visible en puntos clave de la ciudad, como el aeropuerto Rosalía de Castro, los accesos al centro urbano y los principales complejos sanitarios y ferroviarios. El lunes 19, la huelga colapsó los accesos al Clínico, donde algunos conductores tuvieron que esperar 50 minutos para acceder al centro hospitalario, y a los colegios de Compostela.

Representantes sindicales del transporte en autobús de la provincia de A Coruña ya han advertido de que la huelga indefinida prevista desde el 2 de febrero será "más dura" que los actuales paros intermitentes.

Este lunes, tras la reunión con la patronal y preguntado sobre los próximos pasos que los trabajadores tienen previsto llevar a cabo, Pavón apunta que a lo largo de esta semana continuarán con las movilizaciones y que, si finalmente no desencalla el conflicto, el próximo lunes iniciarán la anunciada huelga indefinida.

Respecto a posibles nuevos encuentros de las partes en la mesa mediadora, entiende que sí se les citará, si bien afirma que aún no hay fecha prevista e incide en el pesimismo sobre un posible acercamiento de posturas porque “só fixeron reproches, nós tamén os poderíamos facer, pero así non se pode avanzar” .