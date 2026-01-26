Santiago
Verea proporá no pleno que se retiren todos os radares de Conxo
O voceiro do PP afirma que a súa presenza ten un afán «recadatorio»
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, proporá no pleno municipal do próximo xoves que se retiren todos os radares de Conxo, xa que «fronte ao goberno de BNG e CA, que queren poñer máis radares, nós queremos todo o contrario, quitar os radares de Conxo». O voceiro do PP considera que a presenza destes dispositivos é unha medida «recadatoria» cunha previsión de ingresos de máis de 5 millóns de euros, mentres que a súa formación aposta por «reducir impostos e recadación por multas».
Así, cuestionou que se opte por esta vía «sen que se tomen medidas para moderar a velocidade nestas vías de acceso á cidade». Ademais, lembrou que «hai uns días, o goberno de BNG e CA fixo público que estamos ante un dos mellores anos en materia de seguridade vial», polo que considera un «paradoxo» poñer máis radares. «Por que o fan?», preguntouse. «Se non fose para sablear aos cidadáns, a solución sería moi sinxela: baixar impostos como o IBI na mesma cantidade que incrementan as multas», estimou.
O voceiro do PP achacou a medida a que «alguén ten que pagar a festa, alguén ten que financiar este despilfarro, estamos ante o único goberno de todas os cores políticas, de cidades, Xunta de Galicia ou de deputacións que nada mais tomar posesión multiplicou por dous o numero de asesores e directivos, con soldos de 75.000 euros e isto hai que pagalo, estamos falando de millóns de euros».
