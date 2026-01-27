Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Antonio CostaAlerta roja por lluviasEnsanche norteAlfonso Barcia
instagram

Santiago

Abal advirte da perda de axudas pola «mala xestión» de Sanmartín

Alerta de que a conta xeral do 2024 segue sen remitirse pese a estar aprobada no pleno

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O Grupo Municipal Socialista advertiu onte dunha «nova mostra da mala xestión económica» do goberno de Goretti Sanmartín, ao comprobar que o Concello de Santiago aínda non remitiu ao Consello de Contas a Conta Xeral correspondente a 2024.

Así, indican que a documentación «segue sen enviarse malia ter sido aprobada» no pleno municipal do pasado 27 de novembro. A concelleira Marta Abal, lembrou que, nesa mesma sesión, o grupo socialista xa advertira de que a Conta Xeral chegaba «fóra de tempo» e preguntaba «ao goberno municipal polas consecuencias deste atraso sen obter resposta algunha».

«Consecuencias graves»

Os socialistas subliñan que a non remisión en prazo da Conta Xeral pode ter «consecuencias graves» para Santiago, como a «perda de subvencións e doutros recursos económicos fundamentais». Por este motivo, Abal indicou que «hoxe mesmo solicitaremos información ao goberno municipal para aclarar por que non se remitiu a Conta Xeral, cando ten previsto facelo, e cales son as consecuencias económicas concretas xa coñecidas deste incumprimento».

Noticias relacionadas

«Unha vez máis queda en evidencia que a xestión do día a día atragántaselle ao goberno municipal presidido pola señora Sanmartín, poñendo en risco recursos económicos fundamentais para a cidade», denunciou Abal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents