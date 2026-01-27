Albor Biotech, la spin-off de la USC que desarrolla terapias para tratar la obesidad o la diabetes

Desarrollar ensayos preclínicos con finalidad terapéutica dirigidos a la industria farmacéutica y biotecnológica en el ámbito del metabolismo, oncología y desórdenes neurodegenerativos. En este aspecto ha logrado especializarse Albor Biotech, spin-off de la Universidade de Santiago que este mes de enero cumple su primer año de actividad. “Nuestros resultados están muy por encima de las previsiones recogida en el plan de negocio inicial”, destacan sus promotores. Por el momento, la spin-off crea terapias para tratar la obesidad, diabetes, hígado graso no alcohólico o estrés oxidativo.

Albor Biotech, socia del Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), está liderada en el ámbito científico por los investigadores gallegos Rubén Nogueiras Pozo y Uxía Fernández Paz, y por David Calvo, experto en gestión de start-ups, que ejerce como CEO. “En este primer año logramos superar los objetivos marcados, tanto en volumen de actividad como en posicionamiento en el mercado”, destaca Calvo, quien apunta que la compañía “logró un resultado positivo en este primer año, un hito relevante en firmas biotech de base científica”.

El 70% de los clientes de Albor Biotech son de terceros países, fundamentalmente de la Unión Europea. “Trabajamos con empresas farmacéuticas y grupos de investigación de distintos países europeos”, señala Uxía Fernández Paz, directora científica de la biotech. “Consolidando nuestra cartera de clientes internacionales logramos reforzar nuestra vocación internacional y validamos nuestra propuesta científica en un entorno competitivo”.

Transferencia de talento

Albor Biotech también apuesta por el talento y por la transferencia de éste hacia el mercado. En su primer año la empresa consolidó una plantilla de profesionales cualificados, en su mayoría con Doctorado. “Cuentan con perfiles científicos y técnicos especializados”, pone de relieve Uxía Fernández Paz, quien añade que este equipo “constituye el núcleo de nuestra capacidad operativa; es nuestro principal activo estratégico”.

Desde la dirección de la compañía, que cuenta con el respaldo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), indican que "el balance del primer año de vida de Albor Biotech confirma que existe una demanda real de servicios preclínicos altamente especializados y que un proyecto construido sobre rigor científico, flexibilidad y cercanía al cliente puede crecer de forma sólida desde su nacimiento”.

El reto de reforzar la presencia en mercados internacionales

Albor Biotech se marca metas de futuro para los próximos años. “Esta nueva etapa estará centrada en consolidar nuestro posicionamiento, ampliar de forma progresiva nuestras capacidades y reforzar la presencia en mercados internacionales”, señala David Calvo. “Queremos mantener un crecimiento sostenido y alineado con los estándares de excelencia científica que definen a la compañía”, remarca también Uxía Fernández Paz.