Arranca la campaña electoral por el Rectorado de la USC: Crujeiras, Flores, López Couso y Nogueira presentan sus programas

A dos semanas de que se celebren las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago, el 12 de febrero, las cuatro candidatas a convertirse en la primera rectora de la institución en sus 530 años de historia llevan a cabo este martes sus primeras visitas a centros y facultades para dar a conocer sus programas y equipos con motivos del inicio de la campaña electoral.

La catedrática de Matemáticas, Rosa Crujeiras, presenta su propuesta a las 10.00 horas en el Salón de Graos de la Facultade de Matemáticas. Según trasladó en sus redes sociales, Crujeiras dará a conocer un "programa construído desde a experiencia e o compromiso coa comunidade universitaria".

También Maite Flores abrirá su campaña en Santiago. La catedrática de Física lo hará a las 10.00 horas en la Aula Magna de la Facultad de Física, con la presentación "dos máis de 400 compromisos e accións que recolle o seu programa electoral para converter a USC nun actor clave para o futuro do país”.

Por su parte, María José López Couso, estará por la mañana en Lugo, a las 11.30 horas en la Facultade de Ciencias, y ya por la tarde presentará su propuesta en la Facultade de Medicina. "Queremos escoitar, compartir ideas e presentarvos o noso proxecto colectivo para a Universidade", comenta la catedrática de Filoloxía Inglesa.

La campaña de Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo, presenta en Lugo su campaña con el lema “Mudar o presente, gañar o futuro” con el foco en la "simplificación administrativa, o incremento de prazas de aloxamento para estudantes, a renovación de titulacións, o apoio á investigación e no traballo da comunidade universitaria orientado ao servizo da sociedade. Estará a las 11.00 horas en la Facultade de Humanidades y a las 12.30 en la EPSE (Escola Politécnica Superior de Enxeñaría).

Fechas claves de cara a las votaciones

La campaña electoral se desarrollará entre el 27 de enero y el 10 de febrero, marcando el día 11 como jornada de reflexión. La votación, para la que se utilizará un sistema electrónico remoto, queda marcada para el 12 de febrero. Si ninguna de las candidatas es capaz de conseguir el 50% de los votos se irá a una segunda vuelta el 11 de marzo con una segunda campaña previa, del 27 de febrero al 9 de marzo, para tratar de captar más apoyos. De ser el caso, las votaciones se repetirán el 11 de marzo. Tras una ventana abierta a posibles recursos a la comisión electoral, la proclamación definitiva de la nueva rectora o rector será el 23 de ese mismo mes. Así, la proclamación definitiva de la nueva rectora o rector será el 23 de ese mismo mes.