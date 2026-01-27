La carrera por el Rectorado de la USC: las candidatas presentan sus programas

A dos semanas de que se celebren las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago, el 12 de febrero, las cuatro candidatas a convertirse en la primera rectora de la institución en sus 530 años de historia llevaron a cabo este martes sus primeras visitas a centros y facultades para dar a conocer sus programas y equipos con motivo del inicio de la campaña electoral.

Maite Flores abrió la campaña en Física y Psicoloxía. | Cedida

La catedrática de Matemáticas Rosa Crujeiras presentó su proyecto en la Facultade de Matemáticas. «Comezamos a campaña electoral con moitos ánimos, con moitos apoios, con moitos pulos e, sobre todo, co convencemento de que temos o mellor proxecto para esta universidade», afirmó.

Alba Nogueira arrancó la campaña en el campus de Lugo. | Cedida

Crujeiras destacó que su equipo presentará «a súa proposta da USC» en todos los centros universitarios, con el objetivo de «acadar un diálogo directo co estudantado, profesorado e persoal administrativo». Asimismo, puso a disposición de la comunidad universitaria su web y canales de comunicación para recoger «suxestións, consideracións e aportacións».

López Couso estuvo ayer en Lugo y en Medicina. | Cedida

Por su parte, Maite Flores abrió su campaña con dos actos en las facultades de Física y Psicoloxía para presentar «máis de 400 iniciativas», recogidas en su programa electoral tras establecer «centos de conversas» con el estudiantado, el PDI y el PTXAS.

«Non é un catálogo de desexos, senón unha folla de ruta que poderá executarse desde o primeiro día para conseguir que a USC cambie e funcione mellor para a xente que a sostén e que a vive a cotío», aseguró la catedrática de Física, antes de avanzar que durante los próximos 15 días protagonizará junto a su equipo una treintena de actos para «tratar de aglutinar o voto de toda a comunidade universitaria que comparte o sentir común de que é necesario un cambio estrutural».

La campaña de Alba Nogueira, catedrática de Dereito Administrativo, arrancó en Lugo, en la Facultade de Humanidades y, a continuación, en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, bajo el lema Mudar o presente, gañar o futuro para conseguir «el cambio que precisa a USC». Nogueira puso el foco en la «simplificación administrativa, no incremento de prazas de aloxamento para estudantes e na renovación de titulacións», entre otros aspectos.

«Son unhas eleccións para escoller entre retroceso, continuísmo ou renovación», pronunció. Con el objetivo de que la USC «dea un paso cara ao futuro», propone la «renovación das súas titulacións, coa simplificación administrativa que faga máis fácil traballar e estudar na USC, con mellores condicións laborais e maior benestar para a comunidade universitaria».

Por último, la catedrática de Filoloxía Inglesa María José López Couso estuvo por la mañana en Lugo, en la Facultade de Ciencias, y por la tarde, en Medicina. Presentó un programa completo que tiene en cuenta todas las áreas de la universidad, una propuesta construida desde la escucha y el trabajo colectivo, dijo, con una visión de futuro clara y responsable. Como se destacó durante el acto, «é un proxecto realista, nacido da conversa coa Universidade».

El programa presentado este martes por López Couso incluye más de cien objetivos y cerca de 700 acciones, todas ellas «viables» a lo largo de los próximos seis años.