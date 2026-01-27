Los compostelanos Luis Zahera y Tamar Novas, juntos de nuevo en una serie de Movistar Plus+ que ya se rueda en Galicia

Hay personas que están destinadas a trabajar juntas, y los actores compostelanos Luis Zahera y Tamar Novas saben muy bien qué es eso. A ambos los veremos este año en la esperadísima segunda temporada de Clanes —fenómeno que, en su primera entrega, cautivó a millones de personas en todo el mundo con una historia que entremezcla venganza, traición, pasión, amores imposibles y, sobre todo, narcotráfico— y es muy probable que, a lo largo de 2026, podamos verlos juntos en la plataforma roja al menos por partida doble.

La razón no es otra que el anuncio el pasado mes de octubre de que ambos intérpretes naturales de Santiago formarían parte de la nueva película que Daniel Sánchez Arévalo ya prepara, tras estrenar Rondallas a principios de año, para el gigante del streaming. Proyecto que, a día de hoy, aunque se sepa que se tratará de una especie de La casa de papel en la que todo parece salir mal, se desconoce su título.

Pero estos dos proyectos mencionados con anterioridad no serán los últimos en los que podamos disfrutar en una misma pantalla del talento de Luis Zahera y Tamar Novas, y es que Movistar Plus+ ha anunciado esta semana que ambos también trabajaran juntos en Ardora, serie protagonizada por el gallego Javier Gutiérrez y la extremeña Carolina Yuste cuyos rodajes, que comenzaron a principios de enero, se extenderán hasta el próximo mes de marzo en la ciudad de A Coruña y sus alrededores, lugares en los que se desarrollará la ficción.

Eso sí, a lo largo de los cinco episodios con los que contará este proyecto original de Movistar Plus+, que verá la luz en 2027, también estarán presentes rostros como Elvira Mínguez, Luisa Gavasa, Blanca Martínez, Sandro Ballesteros, Camila Bossa o el de los gallegos Antonio Durán Morris, Julia Gómez, Xose Barato y Santi Cuquejo, entre otros.

Figuras que, de momento, se desconoce el rol que tendrán en un thriller —producido por Portocabo, dirigido por el lucense Jorge Coira y creado por los gallegos Pepe Coira y Fran Araújo—en el que Estela Otero (Carolina Yuste), una abogada en el turno de oficio de la ciudad de A Coruña, deberá defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local.

Lo que a simple vista resulta ser un caso sencillo en el que todo apunta a que Aarón es culpable, terminará convirtiéndose en un asunto mucho más complejo, especialmente cuando Estela se verá obligada a lidiar con Luis Rouco (Javier Gutiérrez), un comisario de policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad.