El río Tambre triplica su caudal en Santiago: así suenan sus 330.000 litros por segundo

"Llueve sobre mojado". Así lo advertía el fin de semana desde Redmeteo David Domínguez, el experto en meteorología que auguraba que la lluvia de estas borrascas llevaría los ríos al límite. ¿La razón? Que lleva mucho tiempo lloviendo en la Galicia atlántica y el terreno ya superó su capacidad para absorber las precipitaciones. Así que lo que cayó con los temporales Ingrid primero y Joseph después, enforma de nieve o lluvia, acabó en los ríos.

El mejor ejemplo de ello es el río Tambre, el mayor cauce del ayuntamiento de Santiago que en solo 24 horas multilplicó por tres su caudal. Ya empezó la semana alto, pues el lunes al mediodía el medidor instalado a la altura de Trazo marcaba 90 metros cúbicos por segundo de agua. Este martes al mediodía ya eran 330 métros cúbicos por segundo. Para entender la dimensión de la crecida basta una simple operación matemática: son 330.000 litros de agua por segundo. Y la tendencia es a seguir subiendo unas horas más.

Así están los ríos de Santiago con el paso de la borrasca Joseph / Martín García Piñeiro

Aunque a su paso por Santiago no causó graves inundaciones, sí anegó por ejemplo áreas recreativas como Chaián, así como prados y cultivos, por suerte escasos a estas alturas del año.

Pero es que los niveles del Tambre río abajo se van incrementando notablemente, una vez va recibiendo grandes afluentes, como el Dubra en Portomouro o el Barcala en Negreira, que llegó a superar los 50 m3/s.

Según los gráficos de Meteogalicia, el Tambre superó a primera hora de la tarde del lunes el nivel naranja de alerta, aproximándose al rojo a lo largo del día de hoy, aunque la tregua en el tiempo parece que mantendrá estable el río.

Con sus 330 m3/s, el Tambre se cuela entre los ríos con más caudal de Galicia este martes, aunque lejos todavía del Ulla, que en Pontevea (Teo) baja a 485 m3/s, por el embalse de Portodemouros desalojando agua a tope. El Lérez en Pontevedra también llegó a superar los 400, mientras que el Xallas en Mazaricos baja a 120 m3/s.

Evolución del caudal del Tambre desde el lunes. / Cedida

Los otros ríos de Santiago

Más allá de los grandes cauces fluviales, los ríos más emblemáticos de Santiago estuvieron a tope durante la noche, con una crecida cuyos efectos son todavía visibles. El Sar se desbordó a su paso por la capital, aunque sin causar apenas daños, lo mismo que el Sarela, que también tiene una enorme presencia urbana y preocuó en el Carmen de Abaixo. En ambos ríos no hay medidores activos en la ciudad, pero sí en Bertamiráns, donde ya van juntos y donde llegaron a registrarse 50 m3/s, nivel muy alto para un río que suele ir a 10 o 12 en esta época.

En el Satiago rural también son visibles los efectos de las riadas, como en la cuenca del Sionlla, que desde su curso alto en Lavacolla hasta su desembocadura en el Tambre anegó campos a su paso, igual que algunos de sus afluentes.