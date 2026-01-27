Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca JosephJuicio Antonio CostaConflicto del transporteSantalicesPaniagua
instagram

MÚSICA

Depresión Sonora aplaza su concierto en Santiago

Traslada a marzo su actuación de esta semana debido a una operación de apendicitis y a su posterior recuperación

Depresión Sonora, alias de Marcos Crespo.

Depresión Sonora, alias de Marcos Crespo. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Depresión Sonora ha aplazado su concierto en Santiago, previsto para este viernes 30 de enero en la Capitol, un cambio debido a una operación de apendicitis y a su posterior recuperación, según informan desde la propia sala compostelana.

Nueva fecha

Depresión Sonora, proyecto indie pop de Marcos Crespo, visitará Compostela el próximo domingo 8 de marzo, fecha nueva que es parte de la agenda de una gira basada en su nuevo disco, Los Perros no Entienden Internet (...y yo no entiendo de sentimientos), editado por el sello Sonido Muchacho.

Músico madrileño, nació en el barrio de Vallecas, y su repertorio pop se mueve por aguas postpunk y new wave. Depresión Sonora ya sabe lo que es estar de gira por Estados Unidos y en este 2026 crece desde el underground.

Grabó ese citado último álbum con Paco Loco, músico y productor clásico de la escena indie.

Videos de eco millonario

En su canal de Youtube cuenta con varios clips de eco millonario, caso de Gasolina y Mechero, con 9,2 millones de visualizaciones, corte con un fraseo vocal que recuerda a German Coppini en Golpes Bajos. El vídeo de Hasta que llegue la muerte supera los 8,5 millones de reviews en esa misma plataforma de video propiedad de Google.

Noticias relacionadas

Entradas

Las entradas adquiridas anteriormente para la actuación de Depresión Sonora en Santiago, en Capitol, serán válidas para la nueva fecha del 8 de marzo, cita cuyos tickets se venden al precio de 22 euros, y quien dese reembolso puede hacerlo por medio de su canal de compra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
  2. Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
  3. Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
  4. Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
  5. Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
  6. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  7. Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI
  8. Catequistas de toda Galicia se reúnen en Santiago para renovar su misión en la Iglesia

Depresión Sonora aplaza su concierto en Santiago

Depresión Sonora aplaza su concierto en Santiago

La carrera por el Rectorado de la USC: las candidatas presentan sus programas

Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen "los actos violentos"

Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen "los actos violentos"

La borrasca Joseph sume al tráfico de Santiago en el caos y frustra el aterrizaje de un avión dos veces en Lavacolla

La borrasca Joseph sume al tráfico de Santiago en el caos y frustra el aterrizaje de un avión dos veces en Lavacolla

De patíbulo a paseo romántico: el sorprendente cambio de un parque histórico de Santiago

De patíbulo a paseo romántico: el sorprendente cambio de un parque histórico de Santiago

Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9

Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9

¿Por qué se evitó el juicio por el crimen de Antonio Costa? Las claves, según un experto

¿Por qué se evitó el juicio por el crimen de Antonio Costa? Las claves, según un experto

O PSOE reivindica a renovación do campo de Villestro como froito da súa "presión" a Raxoi

Tracking Pixel Contents