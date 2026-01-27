Depresión Sonora aplaza su concierto en Santiago

Depresión Sonora ha aplazado su concierto en Santiago, previsto para este viernes 30 de enero en la Capitol, un cambio debido a una operación de apendicitis y a su posterior recuperación, según informan desde la propia sala compostelana.

Nueva fecha

Depresión Sonora, proyecto indie pop de Marcos Crespo, visitará Compostela el próximo domingo 8 de marzo, fecha nueva que es parte de la agenda de una gira basada en su nuevo disco, Los Perros no Entienden Internet (...y yo no entiendo de sentimientos), editado por el sello Sonido Muchacho.

Músico madrileño, nació en el barrio de Vallecas, y su repertorio pop se mueve por aguas postpunk y new wave. Depresión Sonora ya sabe lo que es estar de gira por Estados Unidos y en este 2026 crece desde el underground.

Grabó ese citado último álbum con Paco Loco, músico y productor clásico de la escena indie.

Videos de eco millonario

En su canal de Youtube cuenta con varios clips de eco millonario, caso de Gasolina y Mechero, con 9,2 millones de visualizaciones, corte con un fraseo vocal que recuerda a German Coppini en Golpes Bajos. El vídeo de Hasta que llegue la muerte supera los 8,5 millones de reviews en esa misma plataforma de video propiedad de Google.

Noticias relacionadas

Entradas

Las entradas adquiridas anteriormente para la actuación de Depresión Sonora en Santiago, en Capitol, serán válidas para la nueva fecha del 8 de marzo, cita cuyos tickets se venden al precio de 22 euros, y quien dese reembolso puede hacerlo por medio de su canal de compra.