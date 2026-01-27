La borrasca Joseph sume al tráfico de Santiago en el caos y frustra el aterrizaje de un avión dos veces en Lavacolla

Todos los modelos meteorológicos ya lo avisaban. Con la alerta roja activada en zonas del interior de Pontevedra y con la amarilla en la comarca de Santiago, la borrasca Joseph sacudió este lunes la capital gallega con fuertes rachas de vientos y descargó, según MeteoGalicia, 80 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Unas condiciones que hicieron que poder caminar fuera, por momentos, una tarea titánica y las cuales, también influyeron en la densa circulación de vehículos que se registró en Compostela, agravada por varias incidencias que ocurrieron casi simultáneamente en el Ensanche, sumiendo en el caos al tráfico a esta zona de Santiago.

Todo se desencadenó pasadas las 18:30 horas en la rúa República Arxentina. Un vehículo se averió cuando ocupaba la vía, bloqueando la gran cantidad de tráfico que a esa hora entra desde la avenida Romero Donallo y la rúa Santiago de Chile. Cientos de coches se vieron atrapados en una especia de ratonera en la que se convirtió en ese instante el Ensanche compostelano, a la espera de la llegada de una grúa para poder retirar el coche.

El vehículo averiado este lunes en República Arxentina / David Suárez

Una vez liberada la calzada de República Arxentina y con el tráfico fluyendo todavía lentamente, la mala fortuna volvió a cebarse con los conductores que la tarde de este lunes querían circular por el centro de Santiago. Eran poco más de las 19:00 horas cuando un coche y autobús urbano colisionaban a la altura del parquin de la rúa Santiago de Chile, lo que bloqueó de nuevo uno de los accesos más concurridos al Ensanche en plena hora punta.

La fuerza de Joseph en Lavacolla

El temporal también ha afectado al tráfico aéreo. Así, un avión procedente de Lanzarote y con destino Lavacolla ha tenido que ser desviado este lunes al aeródromo de Oporto debido a las fuertes rachas de viento. En concreto, se trató del vuelo FR2001 operado por Ryanair que salía a las 16:50 horas de Lanzarote con llegada a Lavacolla a las 20:25 horas.

Tras intentar aterrizar hasta en dos ocasiones en el aeropuerto compostelano tuvo que dirigirse finalmente al Aeropuerto Francisco Sá Carneiro, una ruta que ha sido registrada por el rastreador de vuelos 'Flight Aware'.

Salseo USC

Caída de varios árboles

Las fuertes rachas de viento que según el mapa de MeteoGalicia llegaron a superar los 80 km/h en Santiago, terminaron por derribar varios árboles en la capital gallega. A primera hora de la noche, uno de ellos cedía ante la fuerza de Joseph y caía sobre un coche en la avenida de Castelao, más conocida como la cuesta de Vite.

Parte del árbol desprendido sobre el coche este lunes la avenida de Castelao / Salseo USC

También a primera hora de esta mañana, fuentes consultadas de los Bomberos de Santiago señalan a EL CORREO GALLEGO que han tenido que efectuar dos salidas por caídas de árboles en Moas de Abaixo y en Lameira de Marantes.