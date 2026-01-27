Fracaso en la negociación en Santiago: el conflicto del transporte avanza hacia la huelga indefinida

Ni acuerdo ni fecha para un próximo encuentro. Ni siquiera un mínimo acercamiento de posturas. El encuentro entre trabajadores y patronal que debía poner fin a las huelgas de autobuses en Santiago finalizó este lunes de la peor manera posible. El conflicto en el transporte público de viajeros en la provincia de A Coruñaavanza así hacia la huelga indefinida -que comenzará el próximo lunes, 2 de febrero- tras una reunión mediadora en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais de la que los trabajadores salen "decepcionados" y con la sensación de haber perdido el tiempo. Todo ello después de diez días de paros durante un mes de protesta que han afectado de manera notable a la movilidad en Compostela, debido también al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia.

Desde la CIG, el responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega, Nacho Pavón, aseguraba a EL CORREO GALLEGO al término del encuentro que la patronal, lejos de presentar alguna propuesta para acercar posturas, “únicamente se limitou a facer reproches”. Considera que “a reunión de algo máis dunha hora e media foi unha absoluta perda de tempo”, y acusa a la patronal de “acudir porque lles obrigou a Xunta, pero sen a máis mínima intención de intentar avanzar posturas” para actualizar un convenio que lleva más de cuatro años paralizado.

Pavón insiste en que la patronal lo que busca es negociar un convenio nuevo, “que o actual desapareza e haxa que volver discutir un desde o principio para eliminar o que non lle gusta e que se logrou tras moitos anos de negociación”. Admite que no esperaban que en el encuentro de este lunes se fueran a resolver todas las cuestiones, puesto que “as posicións están moi alonxadas”, pero señala que tampoco contemplaban que la patronal se presentara sin ninguna propuesta, y sí pensaban que “íamos poder falar un pouco máis do fondo do asunto e das cuestións que nos separan, pero soamente houbo reproches pola súa parte”.

Huelga indefinida desde el 2 de febrero

Este viernes, Compostela vivió el décimo día de paros en el transporte de viajeros por carretera en toda la provincia de los últimos dos meses, que han afectado de manera importante a la movilidad en Santiago, debido también al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia. El martes 20, la incidencia de la huelga fue especialmente visible en puntos clave de la ciudad, como el aeropuerto Rosalía de Castro, los accesos al centro urbano y los principales complejos sanitarios y ferroviarios. El lunes 19, la huelga colapsó los accesos al Clínico, donde algunos conductores tuvieron que esperar 50 minutos para acceder al centro hospitalario, y a los colegios de Compostela.

Representantes sindicales del transporte en autobús de la provincia de A Coruña ya han advertido de que la huelga indefinida prevista desde el 2 de febrero será "más dura" que los diez paros intermitentes.

La huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago / David Suárez

Tras la reunión con la patronal y preguntado sobre los próximos pasos que los trabajadores tienen previsto llevar a cabo, Pavón apuntaba que a lo largo de esta semana continuarán con las movilizaciones y que, si finalmente no desencalla el conflicto, el próximo lunes iniciarán la anunciada huelga indefinida.

Respecto a posibles nuevos encuentros de las partes en la mesa mediadora, entiende que sí se les citará, si bien afirma que aún no hay fecha prevista e incide en el pesimismo sobre un posible acercamiento de posturas porque “só fixeron reproches, nós tamén os poderíamos facer, pero así non se pode avanzar” .

Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, también coincidía en señalar que "a reunión non serviu para moito", puesto que "nin tan siquera trouxeron unha oferta económica e social para transmitir ao colectivo, senón que viñeron con reproches e malas formas polos días de folga".

A la espera de una nueva cita con el mediador de la Xunta, consideraba también en declaraciones a este periódico que ha vuelto a quedar demostrada "a pouca empatía e a falta de respeto que ten a patronal co sector de viaxeiros ca Xunta de cómplice, polo que seguimos incidindo en que, de non mudar a proposta da patronal, estaremos en folga indefinida a partir do día 2".

Santiago afronta otra jornada de huelga de buses sin servicios mínimos / Arturo Reboyras

Rueda rechaza que la Xunta pueda intervenir

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha rechazado que la Xunta pueda intervenir en este conflicto que es "entre la patronal y los trabajadores", más allá de la mediación que ha ofrecido a través del Consello Galego de Relacións Laborais, porque "los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos".

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta ha dicho que un conflicto entre empresarios y trabajadores no se puede solucionar con la intervención de la administración, "sobre todo si lo que se pretende es que ponga dinero".

Riesgo de coincidencia con el paro de los maquinistas

En todo caso, espera que puedan llegar a una solución en los próximos días, antes de la huelga indefinida, porque de lo contrario "la situación sería mucho más grave" al poder coincidir este paro con el de los maquinistas.

También ha asegurado que el Ejecutivo autonómico será "inflexible" en el cumplimiento de la normativa para imponer sanciones si no se respetan los servicios mínimos establecidos, por lo que ha hecho "un llamamiento" a cumplir la ley.