La ocupación hotelera en Santiago se mantiene, pero caen los viajeros y las estancias

Los hoteles de Santiago cerraron un 2025 de altibajos, manteniendo las cifras de ocupación respecto al año anterior pero con un descenso en el número de viajeros y pernoctaciones, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísitca (INE). Los datos completos de todo el ejercicio se dan a conocer en pleno debate en la ciudad sobre la presencia en Fitur, de la que el gobierno local hizo ayer un balance positivo.

Tras un ligero repunte en diciembre, la ocupación media del ejercicio pasado se situó una décima por debajo de la de 2024, pasando de un 64,6 % a un 64, 5 %. Sin embargo, el número de visitantes cayó en casi 22.000 –de 940.481 a 918.889– lo que representa un 2,3 % menos. En cuanto a las pernoctaciones, el descenso fue incluso más acusado, un 3,77 % menos en 2025 que en 2024, al reducirse en casi 60.000 –1.589.301 frente a 1.529.400–.

La aparente contradicción entre la estabilidad en las cifras de ocupación y la caída en visitantes y estancias tiene su origen en el cómputo que realiza el INE sobre el número de establecimientos abiertos. Durante los meses de temporada alta, el ente público contabilizó entre 15 y 20 locales menos en 2025 que en 2024, unas cifras que volvieron a estabilizarse a final de año.

En cualquier caso, los responsables de los hoteles han venido alertando en los últimos meses sobre la ralentización de la actividad en el sector tras un 2024 en el que se batieron todos los récords. La tendencia a la baja ha sido especialmente acusada desde la salida de Ryanair del aeropuerto Rosalía de Castro, consumada en el mes de octubre.

Presencia en Fitur

La publicación de los datos del INE coincide con la resaca de la presencia de Santiago en Fitur, de la que la portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, hizo ayer un balance positivo. La también concelleira de Turismo afirmó que, además de la presentación pública de la campaña oficial, en la feria se celebraron reuniones privadas con compañías aéreas para atraer nuevas conexiones al aeropuerto que resultaron «satisfactorias». Sin ofrecer más detalles sobre esos encuentros, también apuntó que «imos pasar uns meses complicados» en los datos de viajeros de Lavacolla hasta que finalicen las obras de la pista.

Louzao respondió a las críticas de la oposición y del sector hotelero respecto de la campaña presentada para atraer turismo de congresos, teniendo en cuenta la situación de la ciudad en materia de movilidad. La portavoz se reafirmó en la apuesta e indicó que «a mobilidade é unha cuestión que hai que mellorar», esperando que el nuevo contrato de autobuses y el aumento de las licencias de taxi «van ser dúas cuestións que van quedar solucionadas e melloradas neste ano».

Respuesta a las críticas del PP

«O que non entendemos é o que fai o señor Verea, que é ir a unha feira de turismo de promoción da cidade a falar mal da cidade. Como campaña de marketing, non fai falta ser estudoso da materia para saber que é absolutamente ridículo», añadió sobre las críticas del líder del PP compostelano. Además, cuestionó que la Xunta de Galicia celebre reuniones «co sector e co xefe da oposición para dicir que os datos turísticos de Compostela non son bos», mientras el director xeral de Turismo sigue «sen dar unha xuntanza» con la propia Louzao, responsable de este área en el gobierno de Santiago.