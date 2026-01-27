Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE reivindica a renovación do campo de Villestro como froito da súa "presión" a Raxoi

Abal atribúe a aprobación do proxecto a que o grupo socialista "impuxo as demandas veciñais na negociación dos orzamentos"

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal

El Correo Gallego

Santiago

O Grupo Municipal Socialista celebrou este martes a aprobación do proxecto de renovación do campo de fútbol Suso Conde de Villestro, unha actuación que o partido reivindica como "un froito directo da súa capacidade de negociación e presión política". O proxecto, aprobado na última xunta de goberno, conta cun orzamento de máis de 577.000 euros para transformar o céspede, as porterías e toda a seguridade da instalación.

A concelleira Marta Abal subliñou que "o que a veciñanza de Villestro ten que saber é que isto non é froito da inercia do goberno de Goretti Sanmartín. Se hoxe este proxecto vai adiante é, única e exclusivamente, porque o Grupo Municipal Socialista impuxo esta obra como unha condición innegociable na negociación dos orzamentos", explicou.

Deste xeito, engadiu que "mentres o goberno municipal permanecía instalado na parálise, permitindo que as instalacións deportivas se deteriorasen ata límites perigosos, nós puxémonos a traballar, a esixir prazos, cantidades concretas e compromisos reais".

"Falta de prioridades"

Abal critica tamén a "falta de prioridades" do actual executivo e defende unha xestión orientada ás necesidades reais da cidadanía: "Reclamamos que os recursos públicos deixasen de empregarse en propaganda e se destinasen ás parroquias e aos barrios, onde están os problemas e onde vive a xente". "Grazas á firmeza do partido socialista, as nenas e nenos de Villestro van deixar de xogar nun céspede que era unha trampa para as lesións", remarcou.

"Esta é a política que defendemos: liderar desde a oposición para que Santiago avance, mesmo cando o goberno non está á altura", afirmou Abal, que concluíu asegurando que "non imos dar un paso atrás e imos vixiar a execución deste proxecto, porque cando o Partido Socialista cumpre coa súa palabra, quen gaña é a veciñanza".

