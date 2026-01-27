Así será el futuro Centro de Protonterapia de Galicia: la Xunta invierte 10 millones en dos equipos
Adquirirá un sistema integral de imagen compuesto por un tomógrafo computarizado y un PET-RM
Será el primero en ofrecer este tipo de tratamiento dentro del sistema sanitario público nacional
Luz verde del Consello da Xunta al Plan de dotación de equipamiento del Centro de Protonterapia de Galicia (Santiago) para el año 2026, que prevé una inversión de 10.704.112 euros. «O Executivo galego adquirirá equipamentos de alta tecnoloxía en imaxe, equipamento electromédico e equipos de radiofísica e radioterapia, xunto con mobiliario clínico necesario para a posta en marcha dun centro que situará Galicia á vangarda dos tratamentos fronte ao cancro», indicaron desde San Caetano tras la reunión semanal del Gobierno gallego.
En el marco de este plan, la Xunta invertirá «un total de 10.007.694 euros na dotación dun sistema integral de imaxe composto por dous equipamentos: un TC (tomógrafo computarizado) e un PET-RM (tomógrafo por emisión de positróns e resonancia magnética), o que permitirá planificar e facer seguimento dos tratamentos dos pacientes do Centro de Protonterapia de Galicia». Además, se destinará una partida de 300.000 euros a la adquisición de «equipamento electromédico para o desenvolvemento habitual das consultas externas e das unidades de recuperación con que contará o novo centro, garantindo así unha axeitada monitorización dos seus pacientes críticos ou inestables», indicaron desde la Administración autonómica.
El plan de dotación también incluye la compra de equipamientos de radiofísica y radioterapia destinados a la calibración, simulación y controles de calidad de los equipamientos de tomografía. En este caso, la Xunta destinará a este fin un total de 116.418 euros.
«O expediente complétase cunha partida de 280.000 euros para mercar mobiliario clínico, xeral e equipamento informático necesario para a posta en marcha do que será o primeiro Centro de Protonterapia do sistema sanitario público nacional», precisaron desde el Gobierno gallego.
Esta inversión, indicaron, se añade a la realizada en el año 2025, en el que la Xunta adquirió equipamiento por un valor de 109.114 para «a posta e marcha do acelerador de protóns e a monitorización das doses da radiación».
Las obras, «moi avanzadas»
El Centro de Protonterapia de Galicia será el primero en ofrecer este tipo de tratamiento de radioterapia de precisión dentro del sistema sanitario público nacional, y la previsión es que «entre finais deste ano e principios de 2027 o centro comece a tratar os seus primeiros pacientes». Las obras del nuevo centro «atópanse moi avanzadas, ao superar xa o 91 % da súa execución e ao estar nestes momentos co desenvolvemento dos traballos de instalación do acelerador de protóns que foi doado pola Fundación Amancio Ortega».
Más de 60 millones
La inversión total superará los 60 millones de euros «entre a edificación e o equipamento». En este presupuesto están recogidos los 28 millones de euros «achegados pola Fundación Amancio Ortega á sanidade pública galega no marco do acordo para o impulso da protonterapia en España». Las obras del edificio están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027.
Mayor precisión
El Centro de Protonterapia de Galicia cuenta con una superficie útil de más de 3.700 m2. Destaca por ser «unha instalación expansible, con capacidade escalable para tratamentos de ata 250 pacientes/ano por sala», señalaron en la Xunta. La protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que emplea «un feixe de protóns que permiten unha maior precisión ao impartir a dose de radiación, diminuíndo os efectos adversos en tecidos e órganos sans que rodean o tumor».
