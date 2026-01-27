De patíbulo a paseo romántico: el sorprendente cambio de un parque histórico de Santiago

Son muchos los santiagueses que presumen de conocer al dedillo su ciudad. Pero una urbe es mucho más que sus calles: también es su pasado y los acontecimientos que, poco a poco, han ido dándole forma.

Algunos de ellos, como los que motivaron el nombre de las calles de Santiago, son más conocidos, pero otros muchos han ido desapareciendo de la memoria colectiva. Y puede que para bien, porque la historia de Compostela tiene episodios oscuros que ensombrecen incluso los lugares más emblemáticos.

Un ejemplo de ello puede encontrarse en uno de los parques imperdibles de la ciudad, transitado por locales y turistas para disfrutar de la naturaleza en pleno corazón de Santiago. La Alameda, concretamente la Carballeira de Santa Susana, experimentó grandes cambios a lo largo de los siglos y se utilizó de formas muy diversas hasta su actual uso como lugar de esparcimiento y citas.

La horca de la Alameda de Santiago, una historia desconocida

La Carballeira de Santa Susana -antes Outeiro dos Poldros-, no siempre formó parte del parque más famoso de Santiago. Antes de su integración, que tuvo lugar entre el siglo XIX y principios del XX, el monte era un pedazo de tierra independiente que se destinó a usos muy distintos.

Uno de los más oscuros tuvo lugar en la Edad Media y durante la época Moderna, un periodo en el que esta elevación de terreno se convirtió, probablemente, en la peor pesadilla de los criminales. Y es que, de forma esporádica a lo largo de estos años, el Monte de Santa Susana se destinó a funciones penales y de castigo tan brutales como la horca.

Los registros históricos también dan fe de otras actividades -insólitas para el parque en el que se convertiría- que se produjeron en el lugar. En 1552, por ejemplo, se empleó como matadero y, en 1563, como zona para cuidar a los enfermos. Durante algunos años del siglo XVI, también fue un corral para cerdos y un lugar al que los ciudadanos acudían para mantener relaciones ilícitas.

En esa misma época comienza, además, uno de los usos más importantes que tuvo el monte, las ferias, siendo la de ganado una de las más importantes. Esta se extendió hasta 1971, tal y como se indica en el estudio de la Universidade da A Coruña Transformaciones de Santa Susana y la Alameda en Santiago de Compostela: ciudad y patrimonio.

De muralla defensiva a parque familiar

Antes de iniciar su maratoniano abanico de actividades, la Carballeira de Santa Susana fue, ante todo, una zona defensiva en el exterior de la muralla medieval. El concepto que se tenía de ella en la urbe cambió gracias al arzobispo Xelmírez, que construyó en lo alto del monte una capilla románica para guardar los restos de Santa Susana.

Aunque es cierto que este rincón de la Alameda albergó episodios turbulentos, también fue el escenario de muchas celebraciones. Como recuerda la historiadora y creadora de contenido @adochinto, desde el siglo XVI fue un lugar de ocio, tal y como ocurre ahora.

"Colocábanse varios postos, chegando a enfrontarse coa celebración do Apóstolo, que daquela facíase no Obradoiro. Outro elemento importante é que Santa Susana estaba unida á cidade a través do Camiño real, a principal vía de comunicación entre Compostela e Pontevedra", explica.

A estas alturas, sin embargo, el antiguo Outeiro dos Poldros seguía aislado de la Alameda. Hubo que esperar hasta 1909, con motivo de la Exposición Rexional Galega, para que ambas zonas se conectasen hasta alcanzar la estructura actual.

Como curiosidad histórica de Santiago, destaca en estas fechas el cinematógrafo y el kiosco de música que se instalaron en la zona, así como la última plaza de toros fija que hubo en la ciudad. Esta se colocó en la explanada construida para la exposición y quedó plasmada en los escritos históricos como "una herejía urbanística que costó mucho trabajo desarraigar".